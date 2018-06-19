12 برنامجاً تأهيلياً للباحثين عن عمل في الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

أعلنت دائرة الموارد البشرية في الشارقة عن تنفيذ 12 برنامجاً تأهيلياً للباحثين عن عمل في مدينة الشارقة والمنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية خلال شهر يوليو المقبل.

والتي تنفذها الدائرة بناء على متطلبات سوق العمل، ووفقاً للمناهج والمعايير المعتمدة محلياً وعالمياً. حيث سيتم تنفيذ 4 برامج تأهيلية في مدينة الشارقة متمثلة بـ«إدارة نظم المعلومات المكتبية والأرشفة الإلكترونية، والآداب الاجتماعية وسلوكيات الأعمال، وصناعة النجاح، وبناء الالتزام الوظيفي».

وتنفذ في المنطقة الوسطى بالذيد والمدام برنامجين تأهيليين هما «وسائل الإعلام الاجتماعية والرقمية، والإتيكيت الاجتماعي والإنساني». كما تنفذ في المنطقة الشرقية بخورفكان وكلباء ودبا الحصن 6 برامج تأهيلية هي «الأخصائي المعتمد في خدمة العملاء.

وبناء الذات والعمل الجماعي وفق مجموعتين في خورفكان وكلباء، وتأهيل الموظف المتميز على مجموعتين بكلباء ودبا الحصن، وبناء الالتزام الوظيفي». وتستمر جميع البرامج من 3 إلى 5 أيام، وتحقق رفعاً للكفاءة الإنتاجية للمنتسبين بعد اجتيازهم للبرامج، وتطويراً لمهاراتهم مما يؤهلهم للانخراط في سوق العمل، وتوظيف المعارف والمهارات المكتسبة من البرامج التأهيلية في مجال عملهم وفق أعلى معايير الجودة والتميز.