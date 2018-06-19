«مطبخي آمن» للوقاية والسلامة

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلقت القيادة العامة للدفاع المدني حملة «مطبخي آمن» للحد من خطر الحرائق المنزلية بالتعاون مع الإدارات الإقليمية التابعة لها.

وبالتنسيق مع إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية، وذلك ضمن خطة التوعية الرئيسية التي أطلقتها القيادة العامة مطلع العام الجاري، وفي إطار تطبيق نظام إدارة البيئة والصحة والسلامة المهنية في كافة المواقع، وتعزيزاً لمبادئ الشراكة مع فئات المجتمع ومؤسساته وبهدف توفير الوقاية والسلامة لأفراد الأسرة ونشر ثقافة التوعية الوقائية بين أفراد المجتمع.

وذكرت القيادة العامة للدفاع المدني في تقرير لها أن الحفاظ على أمن المطبخ بصفة خاصة يعني الحفاظ على أمن المنزل بصفة عامة، حيث تحتوي المطابخ على مصادر عديدة للخطر ومسببات الحرائق، وحددت القيادة العامة عدداً من الاحتياطات الواجب اتباعها من قبل أفراد الأسرة للحد من هذه الأخطار، وهي التأكد من صيانة وصلاحية شبكات الغاز في المنزل، وعدم ترك المطبخ لفترة طويلة من الزمن أثناء طهي الطعام على الموقد، والتأكد من فصل الفرن وإغلاق الأسطوانة ومفاتيح الغاز قبل النوم.

كما حثت على طهي الزيوت والشحوم ببطء ودون استخدام طاقة اشتعال مرتفعة أثناء الطبخ، ومراقبتها عن كثب طوال فترة وجودها على الموقد، إلى جانب ترك مسافة متر على الأقل بين أي مصدر للنار أو الحرارة والمواد القابلة للاشتعال، والتأكد من إبقاء الملابس المتدلية والستائر وغيرها من المواد القابلة للاشتعال بعيدة عن الموقد أو مصادر اللهب.

والتأكد أيضاً من عدم دخول الأطفال إلى المطبخ وتركهم دون مراقبة، وحفظ الكبريت والولاعات في خزانة مغلقة بعيدة عن متناول الأطفال، وعدم السماح للأطفال بإشعال الشموع أو استخدام المباخر لحمايتهم من الخطر.

ودعت القيادة العامة للدفاع المدني الأسرة إلى ضرورة الاحتفاظ بطفاية حريق يدوية وبطانية حريق في المطبخ لاستخدامهما في حال وجود أي طارئ، وتركيب أجهزة الكشف عن الحرارة في المطابخ باعتبارها من الأجهزة الأساسية في كل منزل للوقاية من خطر الحريق، مع ضرورة سرعة الاتصال بأرقام الطوارئ «999» و«997» للإبلاغ عن أي حادث.