«الاتحادية للموارد البشرية» تبحث تنسيق الجهود مع الحكومات المحلية

المصدر: دبي - وام

بحثت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية خلال اللقاء التنسيقي الذي عقدته بحضور معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة رئيس الهيئة آليات تنسيق وتكاتف الجهود وتكاملها بينها وبين دوائر الموارد البشرية في الحكومات المحلية لتنفيذ وتطبيق مبادرات الموارد البشرية التي تم اعتمادها خلال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات.

وحضر الاجتماع الذي عقد في مقر الهيئة في دبي الدكتور عبد الرحمن عبد المنان العور مدير عام الهيئة ومدراء عموم دوائر الموارد البشرية في الحكومات المحلية.

وكانت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية قد عقدت أكثر من 4 لقاءات مع الفريق الفني المشكل منها ومن دوائر الموارد البشرية في الحكومات المحلية منذ سبتمبر 2017 تم خلالها مناقشة أفكار ومقترحات لتعزيز التعاون والتنسيق والتكامل في مجال الموارد البشرية الحكومية بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية.

وتم التركيز على أبرز المحاور ذات الأولوية في المرحلة المقبلة والتي ستكون موضوع نقاش خلال أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات.