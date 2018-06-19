مدينة الطفل في دبي تسعد آلاف الأطفال خلال العطلة

المصدر: دبي - البيان

حققت مدينة الطفل التابعة لبلدية دبي قفزات كبيرة في إسعاد الأطفال خلال احتفالات عيد الفطر المبارك من خلال العديد من البرامج الترفيهية والتثقيفية بها على مدار أيام العيد مستقطبة الآلاف من الأطفال الذين سعوا إلى المسارعة للمشاركة في برامج المدينة الترفيهية.

وقالت نايلة المنصوري رئيس المدينة إن الفعاليات هذا العام ركزت على استقطاب العائلات لقضاء أمتع اللحظات، حيث تعد مدينة الطفل من الوجهات البارزة للأسر وخصوصاً في المناسبات والأعياد لما يتم تقديمه في المدينة من مسرحيات وبرامج وفقرات متنوعة يستمتع بها كل أفراد الأسرة.

وقالت إن جدول فعاليات المدينة تضمن مجموعة من العروض الممتعة مثل عروض القبة السماوية «أميجوس» ومسرحية المهرجون على مسرح الأجيال وتزيين شمعة العيد.