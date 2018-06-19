السفير اليمني يعزّي ذوي الشهداء الخاطري والزيودي والعبدولي

المصدر: ■ الفجيرة، رأس الخيمة - وام

قدم فهد سعيد المنهالي سفير الجمهورية اليمنية لدى الدولة مساء أمس واجب العزاء في شهداء الوطن الأبطال الملازم أول بحري خليفة سيف سعيد الخاطري، والرقيب خميس عبدالله خميس الزيودي، والجندي أول عبيد حمدان سعيد العبدولي الذين استشهدوا خلال مشاركتهم في عملية «إعادة الأمل» ضمن قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن الذي تقوده المملكة العربية السعودية الشقيقة.

ونقل السفير المنهالي، لدى زيارته خيمتي العزاء في منطقة العكامية بدبا الفجيرة وكذلك خيمة العزاء في منطقة الحمرانية بإمارة رأس الخيمة، خالص تعازي ومواساة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية لأسر وذوي الشهداء سائلا الله عزّ وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يلهم أهلهم الصبر والسلوان.

وأكد السفير اليمني، الذي رافقه عدد من أعضاء السفارة اليمنية في أبوظبي خلال الزيارة، أن الملاحم البطولية التي يسطرها جنود دولة الإمارات الشجعان بدمائهم الطاهرة ستظل باقية في قلوب ووجدان الشعب اليمني وسترسم طريق النصر المؤزر الذي بات وشيكاً.

من جانبها أعربت أسر الشهداء عن شكرها لمواساة الرئيس اليمني وزيارة السفير المنهالي، مؤكدة أن استشهاد أبنائهم يزيدهم فخراً واعتزازاً بهم بعدما جادوا بأرواحهم فداء للوطن والحفاظ على أمنه واستقراره.