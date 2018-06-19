«الداخلية» تطلق منظومة التدريب الإلكتروني للابتكار

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلقت وزارة الداخلية متمثلة بمركز وزارة الداخلية للابتكار منظومة التدريب الإلكتروني للابتكار بعنوان «الابتكار في العمل الحكومي» بالتعاون مع منصة إدراك.

وذلك لنشر ثقافة الابتكار بين موظفي وزارة الداخلية وزيادة الوعي بأهمية الابتكار في العمل الحكومي، وتماشياً مع رؤية ونهج حكومة الإمارات في الابتكار والريادة بالعمل الحكومي.

وتتطرق المنظومة لتعريف الابتكار عبر تناول أمثلة حية لتجارب ناجحة قدمت مضامين مبدعة ومبتكرة على المستوى العالمي وتهدف للتعريف بأهمية الابتكار في مواجهة التحديات ونشر مفهوم وثقافة الابتكار الحكومي، والتعريف بمختبر الابتكار الحكومي وطرق تطبيقه في بيئة العمل المؤسسي في الجهات الحكومية.

وأكد العميد محمد حميد بن دلموج الظاهري الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، حرص القيادة العليا بدعم الابتكار والمبتكرين، لافتاً إلى أن وزارة الداخلية تتبنى العديد من الخطط والبرامج التي تعمل على تطوير بيئة الابتكار والتفرد، وذلك للارتقاء بمستوى العمل الشرطي والأمني، والحرص على تطبيق أفضل الأفكار والتجارب الحديثة.