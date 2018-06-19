شرطة دبي تكرّم المتقاعدين في مركز القصيص

المصدر: دبي - البيان

كرّم اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، بحضور العميد يوسف العديدي، مدير مركز شرطة القصيص، ونائبه العميد عبد الحليم الهاشمي، الوكيل أبو بكر ميران عمر، والرقيب أول عبد الله حمود قائد، والعريف أول موسى يعقوب محمد، والشرطي أول حسن مراد كرم، ومحمد ياسين محمد، تقديرا لعطائهم المثمر وتميزهم وخدمتهم المخلصة والطويلة في شرطة دبي.

وأثنى اللواء خليل المنصوري على جهود المكرمين وكفاءتهم في أداء المهام الموكلة إليهم أثناء فترة عملهم في مركز شرطة القصيص، وكانوا مثالاً يحتذى بهم في الأخلاق والتفاني في العمل، متمنياً من الجميع أن يحذو حذوهم والسير على خطاهم.

وقدم اللواء خليل المنصوري، للمكرمين شهادة شكر وعرفان تقديراً لما قدموه لشرطة دبي طوال فترة عملهم، متمنياً لهم حياة سعيدة.

من جانبهم عبر المكرمون عن بالغ شكرهم وتقديرهم للقيادة العامة لشرطة دبي على هذا التكريم، وعلى دور القيادة المستمر في تقدير عطاءات وإنجازات العاملين فيها من العسكريين والمدنيين، متمنين لشرطة دبي دوام التقدم والازدهار، كما شكروا زملاءهم في العمل على حسن المعاملة وتقديم العون لهم.