مجلس ضاحية مغيدر يستقبل المواطنين ويشاركهم فرحة العيد

Ⅶ الشارقة- البيان

استقبل مجلس ضاحية مغيدر طوال أيام عيد الفطر المبارك، كافة المواطنين القاطنين في الأحياء التابعة للضاحية في إطار فعالياته الاجتماعية الرامية إلى تعزيز ترابط الأسر وتماسكها.

وسجلت الضاحية حضور العشرات من الأسر طوال أيام العيد منذ الصباح وحتى المساء، وحرص عبدالرحمن بن كامل الشامسي رئيس مجلس ضاحية مغيدر على استقبال الأهالي يرافقه أعضاء مجلس الضاحية والكوادر العاملة، وتبادلوا التهاني والتبريكات بحضور العيد.

وأكد عبدالرحمن بن كامل الشامسي رئيس مجلس ضاحية مغيدر حرص المجلس من خلال تواجد أعضائه طوال أيام العيد على دعوة الأهالي واللقاء بمقر ضاحية مغيدر والعمل على اللقاء بين الأسر وأبناء العوائل وقضاء وقت ممتع تسوده الفرحة والسعادة.