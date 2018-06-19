شرطة الشارقة تدعو أصحاب المقطورات إلى ترخيصها

المصدر: الشارقة - البيان

دعت القيادة العامة لشرطة الشارقة أصحاب المقطورات غير المرقمة أو المرخصة سواء المملوكة للأفراد أو الشركات، بالمبادرة لترخيص مقطوراتهم، طبقا للمواصفات والمقاييس المعتمدة من هيئة الامارات للمواصفات والمقاييس وتجنب دفع مبلغ ألف درهم وفق للمادة رقم 96 .

والتي تنص على قطر أي مركبة أو زورق أو عربة غير مرخصة، وقطر أي مركبة أو زورق أو عربة لا تتوافر فيها شروط الأمن والسلامة. ويأتي هذا الإجراء في إطار خطة استراتيجية لحماية مستخدمي الطريق من الحوادث التي قد تسببها هذه «المقطورات» في حال عدم التزامها بالاشتراطات المطلوبة، فضلاً عن أن التسجيل يعد بمثابة ضمان وإثبات ملكية هذه الآليات للجهة المعنية بها وأنه سيتم صرف لوحة أرقام إضافية لكل مالك مقطورة لديه ملكية تثبّت في مؤخرة المقطورة، على أن يكون ذلك في مكان ظاهر.

وكانت شرطة الشارقة قد أكدت أن تسجيل المقطورات أصبح إلزامياً سنوياً لذلك سيتم مخالفة السائقين الذين لم يقوموا بترخيص مقطوراتهم، موجهة دعوة المبادرة للإسراع في عمليات الفحص والترقيم والترخيص في مراكز تقديم الخدمة «تسجيل»، على أن تجدد سنويا في موعدها، علماً بان التأمين غير إجباري للمقطورة حيث يشمل التأمين القاطرة والمقطورة ضد الحوادث المرورية، بالإضافة إلى وضع الأرقام في مكان ظاهر وواضح حيث تعامل المقطورة وشبه المقطورة مع المركبة كوحدة واحدة، وتحمل الرقم نفسه.

ودعت من يمتلكون المقطورات بكافة أنواعها، إلى الالتزام والتقيد بالنظام الجديد واتباعهم للتوجيهات لعدم الوقوع في المخالفة والمحاسبة القانونية تنفيذاً لرؤية وتطلعات القيادة، والوصول إلى الأهداف المنشودة.