«الوطني للأرصاد»: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة اليوم

المصدر: أبوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً وحاراً نهاراً بوجه عام مع ارتفاع طفيف وتدريجي في درجات الحرارة خاصة على المناطق الداخلية وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكر على السواحل فيما تكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً.

سرعة

وأشار المركز إلى أن حركة الرياح ستكون جنوبية غربية - شمالية غربية وبسرعة تتراوح بين الـ 15 والـ 25 كيلومتراً في الساعة بوجه عام وتصل لـ 35 كيلومتراً في الساعة على البحر والمناطق المكشوفة.

أوقات

ولفت إلى أن الخليج العربي سيكون خفيفاً إلى متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 18:27 والثاني عند الساعة 05:11 والجزر الأول عند الساعة 11:16 والثاني عند الساعة 23:10.

ونوه بأن بحر عمان سيكون خفيفاً إلى متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند 14:19 والثاني عند الساعة 02:20 والجزر الأول عند الساعة 07:39 والثاني عند الساعة 20:42.