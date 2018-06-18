تعيين محمد سعيد النيادي مديراً عاماً للهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف

المصدر: وام

أصدر مجلس الوزراء قرارا بتعيين محمد سعيد النيادي مديرا عاما للهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بدرجة وكيل وزارة.

ويمتلك النيادي خبرة في العمل الحكومي حيث تدرج في عدد من المناصب الإدارية والحكومية المختلفة وبدأت مسيرته المهنية بدائرة بلدية العين ليكون عضوا في اللجنة التيسيرية للحاسب الآلي ثم التحق بعد ذلك بالعمل في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي وتدرج في العمل الوظيفي في الغرفة وصولا لمنصب مدير التدريب في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي.

التحق النيادي لاحقا بدائرة الشؤون البلدية في بلدية مدينة العين ليشغل منصب المدير التنفيذي لقطاع التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء في البلدية ومؤسسة التنمية الأسرية والتي أشرف على العمل في منظومة التخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي التابعة لها.

محمد سعيد النيادي من مواليد مدينة العين وهو حاصل على شهادة البكالوريوس في إدارة نظم المعلومات من الولايات المتحدة الأمريكية عام 1996 كما أنه عضو في مجلس إدارة في هيئة أبوظبي للإسكان وعضو في المجلس الإداري لكلية الإدارة والاقتصاد في جامعة الإمارات.