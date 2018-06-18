محمد بن زايد: تضحيات شهدائنا تجاه وطنهم وأمتهم تجسّد أصالة أبناء الإمارات

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن تضحيات ومواقف شهدائنا تجاه وطنهم وأهلهم وأمتهم تجسد أصالة أبناء الإمارات وقيمهم النبيلة التي توارثوها عن آبائهم وأجدادهم والمتأصلة بالعطاء والولاء والانتماء لهذه الأرض الطيبة، مضيفاً سموه أن تضحياتهم تزيدنا عزماً وقوةً وإصراراً على المضي في طريق العز والنصر، وستظل وقفة الإمارات بتضحيات أبنائها منعطفاً تاريخياً تتناقله الأجيال وتستلهم منه معاني الوفاء والشجاعة والإقدام.

جاء ذلك خلال تقديم سموه، أمس، واجب العزاء إلى ذوي وأسر شهداء الوطن البواسل، الشهيد خليفة سيف سعيد الخاطري، والشهيد عبيد حمدان سعيد العبدولي، والشهيد خميس عبد الله خميس الزيودي، والشهيد علي محمد راشد الحساني، الذين استشهدوا أثناء تأديتهم واجبهم في عملية «إعادة الأمل»، ضمن قوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية الشقيقة في اليمن.

وتقدم سموه، خلال زيارته مجالس عزاء الشهداء في مناطق الحمرانية برأس الخيمة ودبا الفجيرة وأم غافة في مدينة العين، بخالص تعازيه ومواساته إلى ذوي شهداء الوطن الأبرار، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنهم فسيح جناته، وينزلهم منازل الشهداء والصديقين والأبرار، مع إخوانهم الذين سبقوهم في نيل شرف الشهادة العظيم، ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

وأدى واجب العزاء، إلى جانب سموه، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، والشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان، مدير مكتب شؤون أسر الشهداء بديوان ولي عهد أبوظبي.

وعبّر سموه عن فخر واعتزاز دولة الإمارات العربية المتحدة، قيادةً وشعباً، بأبنائها الشهداء الأبرار، الذين قدّموا صوراً عظيمة للتضحية والفداء والبذل، ووجّه تحية إجلال وإكبار إلى مواقفهم البطولية المشرّفة في ميادين العز والكرامة.

كما حيّا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أسر ذوي شهداء وجنود الإمارات الذين يقفون في جبهة الوطن الداخلية صفاً واحداً، يمدون أبناءهم بالعزيمة والإصرار والصمود، ويعلون في نفوسهم قيم التضحية لأجل الوطن.

إلى ذلك، قدّم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، مساء أمس، واجب العزاء لأسرة الشهيد خليفة سيف سعيد الخاطري، وأعرب سموه، خلال زيارته خيمة العزاء بمنطقة الحمرانية في رأس الخيمة، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة وذوي الشهيد، داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وينزله منازل الصديقين والشهداء والأبرار، ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

وقدّم واجب العزاء، إلى جانب سموه، سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، رئيس نادي الفجيرة الرياضي الثقافي، والشيخ جمال بن صقر القاسمي، والشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي، وعدد من المسؤولين.

كما قدّم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي واجب العزاء إلى أسرتي شهيدي الوطن الرقيب خميس عبد الله خميس الزيودي والعريف أول عبيد حمدان سعيد حمدان العبدولي، وأعرب، خلال زيارته خيمتي العزاء في منطقة العكامية بمدينة دبا الفجيرة، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرتي وذوي الشهيدين، داعياً الله العلي القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته، وأن ينزلهما منازل الصديقين والشهداء والأبرار، وأن يسكنهما فسيح جناته، وأن يلهم ذويهما الصبر والسلوان.

وقدّم واجب العزاء، إلى جانب سموه، سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، والشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، وعدد من المسؤولين.

كما قدّم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، مساء أمس، واجب العزاء في شهداء الوطن، فقد قدّم سموه، يرافقه نجله الشيخ زايد بن سيف بن زايد آل نهيان، واجب العزاء لدى زيارته خيمتي العزاء في منطقة العكامية بدبا الفجيرة في شهيدي الوطن البطل عبيد العبدولي والبطل خميس الزيودي.

كما قدّم سموه العزاء في الشهيد البطل خليفة الخاطري، خلال زيارة سموه خيمة العزاء في منطقة الحمرانية بإمارة رأس الخيمة، وزار سموه خيمة العزاء في منطقة أم غافة في مدينة العين لتقديم العزاء في الشهيد البطل علي الحساني.

وأعرب سموه، خلال زيارته مجالس عزاء الشهداء، عن خالص تعازيه ومواساته إلى أسر وذوي الشهداء، سائلاً الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم الصبر والسلوان.

كما قدّم سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، أمس، واجب العزاء لأسرة الشهيد البطل الملازم أول خليفة سيف سعيد الخاطري، خلال زيارة سموه خيمة العزاء في منطقة الحمرانية بإمارة رأس الخيمة، وإلى أسرة الشهيد البطل وكيل أول علي محمد راشد الحساني في منطقة الغافة بمدينة العين.

كما قدّم سموه واجب العزاء لأسرة الشهيد البطل جندي أول عبيد حمدان سعيد حمدان العبدولي وإلى أسرة الشهيد البطل الرقيب خميس عبد الله خميس الزيودي خلال زيارته خيمتي العزاء في منطقة العكامية بإمارة الفجيرة.

وأعرب سموه لأسر الشهداء وذويهم عن صادق عزائه ومواساته وعن اعتزازه ببطولات الشهداء وتضحياتهم الغالية على قلوبنا جميعاً.

كما قدّم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، أمس، واجب العزاء في شهيد الوطن الملازم أول بحري خليفة سيف سعيد الخاطري، وأعرب معاليه - خلال زيارته خيمة العزاء في منطقة الحمرانية برأس الخيمة - عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة وذوي الشهيد.

كما قدم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان واجب العزاء لأسرة الشهيد علي محمد راشد الحساني، وفي شهيدي الوطن الرقيب خميس عبد الله خميس الزيودي والعريف أول عبيد حمدان سعيد حمدان العبدولي، داعياً الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته، وينزلهم منازل الصديقين والشهداء والأبرار، ويسكنهم فسيح جناته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.

رافق معاليه - خلال تقديم العزاء - الشيخ محمد بن نهيان بن مبارك آل نهيان، ومحمد حاجي الخوري، المدير العام لمؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية.