21500 عائلة تحتفل بالعيد أعلى قمة جبل جيس برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة ـ أحمد أبوالفتوح

احتفلت 21500 عائلة خلال اليومين الأولين من عيد الفطر المبارك أعلى قمة جبل جيس في رأس الخيمة، فيما استقبلت فعاليات حديقة صقر 2400 زائر خلال الفترة نفسها، حيث فتحت الدائرة أبواب الحديقة مجاناً خلال اليوم الأول من العيد وانطلقت الفعاليات الترفيهية والمسابقات العائلية خلال اليوم الثاني.

وأوضح المهندس أحمد محمد الحمادي مدير عام دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، أن الدائرة أنجزت خلال الفترة الماضية المرحلة الأولى من المشاريع التطويرية لاستراحات جبل جيس الذي يعد الوجهة الأولى للعائلات والسياح، وسجلت حركة مرور المركبات إلى القمة الجبلية أكثر من 21500 مركبة خلال اليومين الأول والثاني من عطلة عيد الفطر المبارك.

وأشار إلى أن حديقة صقر استقبلت 2400 زائر خلال يومي الجمعة والسبت من عطلة عيد الفطر، والاستمتاع بمبادرة «فرحة العيد» التي أطلقتها الدائرة وتضمنت افتتاح أبواب الحديقة مجاناً أمام العائلات، وإقامة فعاليات عائلية، وذلك بعد الانتهاء من المشاريع التطويرية في المرافق ومناطق الألعاب، بالإضافة لتجهيز المناطق المخصصة للشواء.

دوريات

وأضاف الحمادي: شددت الدائرة إجراءاتها لمنع المخالفات البيئية وتشويه المظهر الحضاري للإمارة في مناطق جبل جيس والحدائق والشواطئ، وذلك بتسيير دوريات «راقب» البيئية للمحافظة على تلك المناطق الطبيعية وإلزام الزوار بالقوانين البيئية التي تحافظ على هذه الأماكن، حيث تصل غرامة رمي المخلفات في غير الأماكن المخصصة لها 500 درهم وفي حال تكرار المخالفات يتم مضاعفة هذه الغرامات.

وتابع: سجلت دوريات راقب البيئية التابعة لدائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة 226 مخالفة بيئية خلال أول يومين من عطلة عيد الفطر المبارك، تصدرتها مخالفة رمي المخلفات من نافذة المركبات بنسبة 90%.

وشهدت منطقتا كورنيش القواسم والكورنيش القديم إقبالاً كبيراً خلال الفترة المسائية واعتدال درجات الحرارة، فيما استقبلت الشواطئ البحرية أعداداً كبيرة من العائلات والتجمعات الشبابية للاستمتاع بالأجواء الليلية وقضاء أوقاتهم في الهواء الطلق على الوجهات البحرية.