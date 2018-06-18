مسلم بن حم يكرّم الفرق التطوعية في الدولة

المصدر: العين - جميلة إسماعيل

كرّم الشيخ مسلم بن سالم بن حم العامري، عضو المجلس الاستشاري لإمارة أبوظبي رئيس مجلس إدارة مجموعة بن حم، بمجلسه في منطقة العين، مجموعة من الفرق التطوعية في الدولة، ومنها جمعية أصدقاء البيئة، ومنصة متطوعي الإمارات، وفريق ساند، وفريق فخر أبوظبي، وفريق أبشر يا وطن التطوعي، وفريق تطوعك انتماء، وفريق سفراء الخير، وذلك بحضور الشيخ الدكتور محمد بن مسلم بن حم العامري، نائب الأمين العام لمنظمة «إمسام» في الأمم المتحدة، ورؤساء وأعضاء مجلس إدارة الفرق التطوعية بالدولة وعدد من متطوعيها.

وقال الشيخ مسلم بن سالم بن حم العامري: «يأتي تعزيز ثقافة التطوع في دولة الإمارات ليعكس مؤشر رقي المجتمع، وتكريس الإمارات وجهة عالمية بأعمال الخير وإرسال رسالة للعالم مفادها أن الدولة ترتقي بالإنسان، وخاصة أن تاريخ الدولة حافل بالعطاء، ما يعكس ثقافة متأصلة في المجتمع الإماراتي، تؤكد أن العطاء هو منهج وأسلوب حياة.

كما أن ذلك يجسد رسالة محبة وتسامح وتنمية يرسلها قادة الدولة للعالم»، مبدياً سعادته الكبيرة وفخره بشباب وشابات الدولة الذين يتنافسون بروح إيجابية على نشر ثقافة العمل التطوعي، وتعزيز قيم العمل التطوعي مجتمعياً، ونشر الوعي التطوعي بين أبناء الدولة.