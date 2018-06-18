كهرباء الشارقة تستهدف 50 أسرة في الرحمانية عبر تركيب أجهزة الترشيد

المصدر: الشارقة –عصام الدين عوض

أكدت المهندسة غادة جمعة سالم مدير إدارة الترشيد بهيئة كهرباء ومياه الشارقة أن الهيئة أطلقت مبادرة (خلك واعي) بالتعاون مع جمعية الشارقة التعاونية والتي استهدفت من خلالها 50 أسرة في منطقة الرحمانية القطاع السكني بهدف التوعية بضرورة تركيب أجهزة الترشيد سواء للكهرباء أم المياه من أجل تخفيض أسعار فاتورة الاستهلاك بنسب تتراوح ما بين 30 –40 %.

كما أنه سيتم زيارة تلك الاسر وتوجيهها في كيفية ترشيد الطاقة من خلال اقتناء الأجهزة الجيدة والمرشدة، لافتة إلى أن المبادرة كذلك ستشمل 70 مسجدا، منها 20 مسجدا مستهدفة في 2018 بهدف التحكم في المكيفات، إضافة إلى 50 مسجدا لتركيب قطع المياه المرشدة فيها.

كما أن الهيئة ستواصل مساعيها للتكامل مع كافة الجهات للتوعية بأهمية الالتزام بترشيد استهلاك الكهرباء والمياه للمحافظة على الطاقة والموارد المائية من أجل تحقيق المنفعة للمواطنين والمقيمين والأجيال القادمة خاصة خلال فترة الصيف.

30 أسرة

وأضافت إن الهيئة خلال العام 2017 أطلقت العديد من المبادرات التي تستهدف الترشيد في الكهرباء والماء، منها مبادرة رواد الطاقة والتي استهدفت خلالها 30 أسرة تم تأهيلها وتعريفها بضرورة وكيفية استخدام الأدوات والأجهزة المرشدة، وسيتم تكريم الأسر الأكثر ترشيدا خلال الأسبوع المقبل.

كما أطلقت الهيئة بالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية مسابقة المسجد المرشد لعام 2017 وذلك ضمن مبادرة منابر الترشيد التي أطلقتها الهيئة للترويج لساعة الترشيد، والتي تهدف إلى بث روح المنافسة بين أئمة المساجد وتوفير استهلاك الطاقة في المساجد والمساهمة في نشر ثقافة الترشيد في المجتمع.

مبينة أن تركيب أجهزة التحكم في 5 مساجد خلال العام الماضي وفر 25 % من الطاقة، كما وفر تركيب أجهزة الترشيد في 50 مسجدا في العام ذاته 50 %، وذلك من خلال تطبيق برنامج محدد لنشر ثقافة ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه بمساجد الشارقة يشمل توفير النشرات واللوحات التوعوية بالمساجد وإقامة دورات تدريبية وإلقاء محاضرات توعية للأئمة والمؤذنين بالمساجد عن أفضل الطرق والممارسات التي يمكن تطبيقها بالمساجد لترشيد استهلاك الكهرباء والمياه والمحافظة عليها من الهدر، وإغلاق أجهزة التكييف ومصابيح الإنارة بالمساجد عقب أداء الصلوات.

خدمة مجانية

وأوضحت مدير إدارة الترشيد أن الهيئة شرعت في تقديم خدمة مجانية لفحص تمديدات المياه للكشف عن التسربات الداخلية غير المرئية في الفلل والمباني السكنية والصناعية والتجارية الكبيرة بهدف الحد من هدر المياه والحفاظ عليها والتوعية بأهمية المياه باعتبارها أساس الحياة وأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية والعمل على تنميتها واستدامتها للأجيال القادمة، والذي أصبح مطلبا حيويا لضمان التنمية المستدامة في كافة المجالات، مبينة أن التسربات غير المرئية في المنازل تهدر المياه بصورة كبيرة.

فرق فنية

ولفتت إلى أن الخدمة الجديدة تتم من خلال فرق فنية مدربة ومؤهلة ويشرف عليها عدد من المهندسين المتخصصين وتتم في وقت قليل، متمنية من سكان الشارقة التعاون مع الفنيين وتقديم التسهيلات اللازمة للدخول إلى المبنى وفحص تسريبات المياه - خاصة - و أن التسريبات غير المرئية تشمل ملاحظة وجود الرطوبة على الجدران والأسقف والأرضيات وتصدعات في المبنى والصوت الناتج من التسرب في الأنابيب المخفية.