اللجنة النسائية في «كهرباء دبي» تستعرض إنجازاتها وبرامجها

المصدر: دبي - البيان

استعرضت اللجنة النسائية في هيئة كهرباء ومياه دبي أمام سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، أبرز إنجازاتها خلال العام الماضي، وبرامجها خلال العام الجاري، وذلك خلال الاجتماع الذي حضرته خولة المهيري، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الاستراتيجية والاتصال الحكومي ورئيسة اللجنة النسائية في الهيئة، وشاركت فيه عضوات اللجنة من موظفات الهيئة.

وأثنى الطاير على جهود اللجنة النسائية معرباً عن سعادته بالنتائج التي حققتها اللجنة والمشروعات والبرامج التي نفذتها لخدمة موظفات الهيئة ومساعدتهن على تحقيق التوازن بين حياتهن المهنية والاجتماعية، وتسخير إمكاناتهن العلمية والعملية لتحقيق النجاح والتميز.

وقال الطاير: «نحرص في هيئة كهرباء ومياه دبي على توفير البيئة التي تسهم في تمكين المرأة العاملة لتسهم بدورها في تمكين المجتمع، من خلال مساعدتها على تفعيل طاقاتها الخلاقة والمبدعة وتشجيعها على المشاركة الفاعلة في التنمية وخدمة الوطن في مختلف الميادين، تحقيقاً لرؤية المغفور له بإذن الله، الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي اهتم بالمرأة باعتبارها شريكاً أساسياً في عملية التنمية المستدامة».

وأشار الطاير إلى أن عدد الموظفات في الهيئة ارتفع من 1661 في عام 2015 إلى 1910 موظفات حالياً، منهن 591 موظفة في القطاع الهندسي والفني، وتشكل الموظفات الإماراتيات نسبة 78.3% من إجمالي القوى النسائية العاملة في الهيئة، منوهاً إلى أن العدد الأكبر من موظفات الهيئة يعملن في قطاع الابتكار والمستقبل، حيث تعمل 527 موظفة في هذا القطاع، الأمر الذي يؤكد كفاءتهن وجدارتهن في هذا المجال الحيوي.