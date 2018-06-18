تعاون بين الإمارات وزيمبابوي في الطاقة وتجنب الازدواج الضريبي

المصدر: هراري - وام

وقّعت دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية زيمبابوي، أمس الأول، في هراري عاصمة زيمبابوي، اتفاقيتي حماية وتشجيع الاستثمار، وتجنب الازدواج الضريبي على الدخل، ومذكرة تفاهم حول تسويق وإمدادات الطاقة.

وقد وقّعت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، الاتفاقيتين عن جانب الدولة.. فيما وقع معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة، مذكرة التفاهم، وذلك بحضور إيمرسون منانغاغوا رئيس زيمبابوي.

وكانت معالي ريم الهاشمي، ومعالي الدكتور سلطان الجابر، قد التقيا، على هامش التوقيع، الرئيس الزيمبابوي إيمرسون منانغاغوا، ونقلا له تحيات القيادة الرشيدة والتمنيات لزيمبابوي، المزيد من التقدم والنماء.