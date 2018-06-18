دراسة تطبيق أنظمة التبريد المركزية بالمناطق الجديدة في الشارقة

المصدر: الشارقة - وام

أعلن الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة أن الهيئة بدأت تنفيذ دراسات لتطبيق الأنظمة المركزية في المباني والمنشآت ضمن المناطق الجديدة في مختلف أنحاء مدينة الشارقة وتدريب وتأهيل كوادر متخصصة من المواطنين للعمل في هذا المجال.

جاء ذلك خلال لقائه وفداً من شركة الإمارات ديستريكت كولينج «ايميكول» برئاسة أديب مبدر الرئيس التنفيذي للشركة ومحمد صالح الحميري مدير عام شركة أكواكول ميترينج بالمقر الرئيسي للهيئة حيث تم بحث سبل التعاون لتنفيذ مشروعات للتبريد المركزي لعدد من المناطق في الشارقة.

وأكد راشد الليم أن أنظمة التبريد المركزية للمناطق تسهم في تخفيض استهلاك الطاقة بنسبة تتراوح بين 30 إلى 40%.. موضحا أن الهيئة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة تسعى بصورة حثيثة إلى تحقيق المزيد من الإنجازات في مجالات عملها بما يرسي دعائم التنمية المستدامة في الشارقة من خلال نشر وتغطية المناطق بأنظمة تبريد متقدمة.

ولفت إلى أن هذه الخطوة تسهم بفاعلية في تنفيذ الخطط الاستراتيجية لتخفيض استهلاك الطاقة بنسبة لا تقل عن 30 بالمائة في الشارقة وتحقيق رؤى وتطلعات القيادة الرشيدة إلى الاستدامة البيئية والتحول بالمدينة لتصبح نموذجا عالميا في ترشيد الاستهلاك والاستدامة.

من جانبه أكد أديب مبدر استعداد الشركة للتعاون الكامل في تنفيذ أحدث الدراسات وإعداد الكوادر المتخصصة في مجالات التبريد المركزي.. مشيدا ببرامج ترشيد استهلاك الطاقة التي تنفذها الهيئة سواء الفنية أو التوعوية.

وأوضح محمد صالح الحميري أن البدء في الدراسات المستفيضة في المناطق والإعداد المسبق لتطبيق أنظمة التبريد للمناطق سيسهم في تنفيذ المشروعات وفق أفضل المواصفات العالمية ويحقق نتائج إيجابية كبيرة في تخفيض الاستهلاك والانبعاثات الكربونية.