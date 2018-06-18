شرطة عجمان تنفذ مبادرة «فرحة عيد»

المصدر: عجمان - البيان

نفذت القيادة العامة لشرطة عجمان مبادرة «فرحة عيد»، ضمن سعيها لتعزيز الهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية، المتمثل في تعزيز رضا الجمهور عن الخدمات المقدمة.

وقد نفّذ قسم الشرطة المجتمعية المبادرة بالتعاون مع المؤسسة العقابية والإصلاحية، التي استهدفت أبناء النزيلات، حيث زار عدد من الضباط من قسم الشرطة المجتمعية المؤسسة، ووزعوا العيديات على أبناء النزيلات لإدخال البهجة والسرور على قلوبهم وقلوب أمهاتهم.

وفي السياق ذاته وزّع موظفون من فرع التوعية المرورية والإعلام بإدارة المرور والدوريات، العيدية على العمال في الإدارة، حرصاً منهم على مشاركتهم فرحة العيد.

وقال العقيد خالد محمد النعيمي، نائب مدير عام العمليات الشرطية بشرطة عجمان، إن الشرطة جزء من المجتمع، ورؤيتها تحقيق أمن وسلامة المجتمع، والمسؤولية المجتمعية إحدى قيمها، ويعد إسعاد المجتمع من أولويات أهدافها، لذا نحن في شرطة عجمان لا ندخر جهداً لمدّ يد الأمن والعون بالمشاركة في المبادرات الخيرية والإنسانية التي تعزز دور الشرطة المجتمعي، وتقوي أواصر المودة والمحبة بين أفراد المجتمع.