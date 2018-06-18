شرطة رأس الخيمة: إلزامية تجديد رخص القيادة إلكترونياً 24 الجاري

المصدر: رأس الخيمةــ البيان

أكدت إدارة ترخيص الآليات والسائقين بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة بدء تفعيل قرار تجديد رخص القيادة للجميع بشكل إلزامي عبر استخدام التطبيقات الذكية لوزارة الداخلية من خلال توفير منصة ذكية لتدريب العملاء حول كيفية استخدامها والتعامل معها بكل يسر وسهولة واختصاراً للوقت والجهد.

وأوضح العقيد عادل علي الغيص مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين بشرطة رأس الخيمة بأنه سيتم البدء بتطبيق القرار إلزامياً في 24 يونيو الجاري لجميع السائقين، لافتاً إلى أن شرطة رأس الخيمة بتوجيهات ومتابعة اللواء علي بن علوان النعيمي القائد العام قد بذلت جهوداً مضاعفة في سبيل توفير أكبر عدد من مراكز فحص النظر لتحقيق رضا وسعادة العملاء، بلغ عددها 6 أماكن، وتعد بذلك الإمارة الأولى على مستوى الدولة تقوم بتخصيص عدد من الجهات والمراكز لهذا الغرض .

وهي: جابر للنظارات، مستشفى رأس الخيمة، مركز الدولي التخصصي، سمير للنظارات، مركز بالحصا لتدريب السائقين، بالإضافة إلى توفير الخدمة في الإدارة، وسيتم إرسال الرخصة عبر شركات التواصيل إلى مكان تواجد العميل خلال وقت قصير، مضيفاً أنه سيتم استثناء فئتي أصحاب الهمم وكبار السن عن القرار.

وأضاف: تم إطلاق هذه المبادرة تنفيذاً لمبادرات وزارة الداخلية واستكمالاً لجهود الإدارة للتسهيل على المتعاملين دون الحاجة إلى الرجوع لمراكز الخدمة مما يؤدي إلى توفير الوقت والجهد وإنجاز معاملاتهم في أي وقت وفي أي مكان لتقديم أفضل خدمة للعملاء وفق أفضل الممارسات، وتطبيقاً لمعايير الجودة والكفاءة والشفافية تلبي احتياجاتهم وطموحاتهم، وهذا ما يتماشى مع توجهات القيادة الرشيدة ووزارة الداخلية التي ترتكز على رفاهية وسعادة المجتمع بالإمارات وترسم خريطة جديدة لمواكبة التكنولوجيا.

وأشار إلى أن المبادرة تشمل توزيع عدد من مطبوعات التوعية والإرشاد باللغة العربية والإنجليزية والأوردو، توضح الإجراءات الواجب اتباعها لتجديد الرخصة عن طريق البوابة الإلكترونية بالوزارة «التطبيقات الذكية» وتناشد المواطنين والمقيمين الالتزام التام بها.