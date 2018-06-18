حاكم عجمان يحضر أفراح النعيمي واليحيائي

المصدر: عجمان - وام

حضر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان أمس حفل الاستقبال الذي أقامه الشيخ جمال بن ناصر النعيمي بمناسبة زفاف نجله الشيخ علي إلى كريمة سلطان بن محمد بن خليفة اليحيائي وذلك بقاعة الإمارات للضيافة بمنطقة الجرف في مدينة عجمان.

كما حضر حفل الاستقبال إلى جانب سموه.. معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل الحاكم للشؤون الإدارية والمالية والشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان حاكم عجمان.

كما حضر الحفل الشيخ سعيد بن راشد النعيمي والشيخ سلطان بن علي النعيمي والشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي وعبدالله أمين الشرفاء المستشار في ديوان حاكم عجمان وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي وأعيان ووجهاء البلاد وأبناء القبائل ورؤساء ومديري الدوائر الحكومية والمدعوين وأقارب وأهل العروسين.

وقدم صاحب السمو حاكم عجمان والشيوخ والحضور التهاني والتبريكات إلى آل النعيمي وآل اليحيائي والعروسين وذويهم بهذه المناسبة فيما قدمت فرق الفنون الشعبية الأهازيج والرقصات المتنوعة.

وأعرب أهل العروسين والحضور عن بالغ شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو حاكم عجمان والمهنئين على مشاركتهم أفراحهم مقدرين لسموه حرصه على الالتقاء والتواصل مع أبنائه وإخوانه من المواطنين.