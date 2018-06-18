«الهلال الأحمر» في العين يُكرّم علي بن حمودة

المصدر: العين - جميلة إسماعيل

كرّم سالم العامري، مدير فرع هيئة الهلال الأحمر في منطقة العين، المُحسن علي بن حمودة، الذي يعتبر من كبار المحسنين، نظراً لجهوده ودعمه لمشاريع وأنشطة وبرامج هيئة الهلال الأحمر داخل وخارج الدولة.

وأوضح سالم العامري أن الهلال الأحمر يحرص دائماً على تكريم الشخصيات المجتمعية التي لها مبادراتها وأثرها ومشاركاتها الإيجابية في المجتمع، سواء مادياً أو معنوياً، ومنهم كبار المحسنين والمتبرعين.

وأكد العامري أن أبناء دولة الإمارات يحرصون على تفعيل قيمة العطاء المادي والمعنوي على حدٍ سواء، وذلك خير دليل على امتداد عطاء الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس دولة الاتحاد، طيب الله ثراه، الذي امتلك قلباً عامراً بالبذل والعطاء والإحسان، حيث امتدت أياديه البيضاء بالعون والمساعدة لكل المحتاجين والملهوفين والمنكوبين الذين حلت بهم الكوارث والمحن.

وأردف العامري: « بن حمودة وأمثاله من المحسنين، الذين يرفدون المؤسسات الخيرية والإنسانية بالمال ابتغاء وجه الله تعالى، يستحقون كل الشكر والثناء والتقدير، واهتمامهم بشكل كبير بتعزيز روح التكافل بين أفراد المجتمع والدفع بالصدقة لإشاعة الخير، كما أن تبرعهم يأتي ترسيخاً لمفهوم العمل الخيري والإنساني.