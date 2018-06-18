«أخبار الساعة»: العلاقات الإماراتية الإثيوبية نحو فرص واعدة ونقلات نوعية

المصدر: أبوظبي - وام

أكدت نشرة «أخبار الساعة» أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعمل على تعزيز علاقاتها مع كل دول العالم وفي مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والدبلوماسية والأمنية وذلك بما يخدم مصالحها الوطنية ويحقق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي وتبذل القيادة الرشيدة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، جهوداً متواصلة من أجل ذلك وهي تحرص كل الحرص على أن تكون علاقات الإمارات الخارجية علاقات بناءة وفعالة بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ويسهم في تحقيق الأهداف التي تسعى لها الدولة وفق رؤيتها 2021 بأن تكون في مصاف الدول المتقدمة.

وتحت عنوان «العلاقات الإماراتية - الإثيوبية.. فرص واعدة ونقلات نوعية».. أضافت أن الإمارات تولي بشكل واضح أهمية متزايدة لتطوير علاقاتها الثنائية مع الدول الأفريقية وتنظر الإمارات بعين الاهتمام إلى تفعيل علاقاتها الاستثمارية والاقتصادية مع مختلف دول القارة الأفريقية؛ وتتجه نحو بناء علاقات تجارية مستدامة معها، والاستثمار في تأسيس مشاريع مختلفة.

وأشارت النشرة الصادرة أمس عن «مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية».. إلى أن الدولة تحتل المرتبة الثانية عالمياً، في حجم الاستثمارات في قارة أفريقيا، وصلت خلال عام 2016 إلى 11 مليار دولار، وهناك فرص واعدة لزيادة العلاقات التجارية معها، وخاصة في ظل خروج رؤوس أموال أوروبية وأميركية منها، وتوافر فرص استثمارية كثيرة فيها، يرافقه حالة من الاستقرار والتطور تشهدها أسواق إفريقيا..

لافتة إلى أن هناك حرصاً إماراتياً على توطيد علاقات التعاون مع أفريقيا، ولاسيما الاستثمارية والاقتصادية والتنموية؛ حيث تقدم دولة الإمارات المساعدات الإنسانية والتنموية في العديد من مناطق النزاع في أفريقيا، التزاماً بمسؤوليتها تجاه دعم الأجندة الدولية للتنمية المستدامة 2030، في أفريقيا وبناء شراكات جديدة، هدفها إثراء وتعزيز جودة حياة الشعوب هناك.

وذكرت أن أهم الدول الأفريقية التي تتمتع معها الإمارات بعلاقات طيبة وتعمل على تعزيزها والارتقاء بها إلى مستويات عالية في مختلف المجالات هي جمهورية إثيوبيا الفيدرالية..

وفي هذا الإطار تأتي زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى إثيوبيا، مؤخراً، حيث عقد سموه جلسة محادثات رسمية مع الدكتور أبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا، تناولت تعزيز علاقات الصداقة والتعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين .