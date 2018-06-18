150 طبيباً وأخصائياً في المؤتمر العلمي للسكري والغدد الصمّاء

المصدر: عجمان - البيان

دعا المشاركون في المؤتمر العلمي السادس للسكري والغدد الصمّاء، الذي ينظمه قسم الطب الباطني في مستشفى ثومبي، بالتعاون مع جامعة الخليج الطبية، إلى ضرورة الاستفادة من المؤتمرات العلمية المتخصصة في تحديث المعلومات الطبية وأساليب الممارسة والتثقيف، بما ينعكس على جودة الخدمة الطبية لمرضى الغدد الصماء والسكري، التي تسعى إليها جميع المؤسسات الأكاديمية ووزارة الصحة والهيئات الطبية ومقدمو الرعاية الطبية.

وتناولت جلسات المؤتمر، الذي شارك فيه نحو 150 طبيباً وأخصائياً في مجال طب الغدد الصمّاء، من مستشفيات ومراكز صحية من القطاعين الحكومي والخاص على مدار يومين، أحدث ما توصل إليه العلم في المجالات الطبية المختلفة، بما في ذلك السكري، وأمراض الغدة الدرقيّة، والصحة الإنجابية، وغيرها من اضطرابات الغدد الصمّاء، إضافة إلى مجموعة من المواضيع المهمة.