مجلس ضاحية واسط يوزع الهدايا على الأطفال

المصدر: الشارقة - البيان

استقبل مجلس ضاحية واسط التابع لدائرة شؤون الضواحي والقرى بحكومة الشارقة الأطفال خلال أيام عيد الفطر المبارك وقام بتوزيع الهدايا والألعاب عليهم طيلة أيام العيد وسط حضور أسرهم.

وحرص عبدالعزيز الحصان رئيس مجلس ضاحية واسط بمدينة الشارقة يرافقه أعضاء مجلس الضاحية وعدد من الأهالي على استقبال الأطفال وتهنئتهم بالعيد وتنفيذ عدد من الفعاليات التي أسعدتهم وأكدوا أهمية التلاقي والتزاور خلال تلك الأيام والحفاظ على العادات والتقاليد الإماراتية. وأشار عبدالعزيز الحصان إلى أن أن العيد فرصة ننتظرها في مجلس الضاحية من أجل الاحتفال والتزاور واستقبال الأطفال والأسر ونشر السعادة وتبادل التهاني وإحياء مظاهر التزاور بين مختلف الأسر.