"الطرق" ترسي عقد شراء 900 مركبة لتاكسي دبي

المصدر: دبي البيان الالكتروني

أعتمد مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات برئاسة مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة، ترسية عقد شراء 900 مركبة جديدة، تضاف لأسطول مركبات الأجرة لمؤسسة تاكسي دبي، بينها 370 مركبة هجينة صديقة للبيئة تعمل بالوقود والكهرباء.

وقال الطاير إن شراء المركبات الجديدة يأتي في إطار جهود هيئة الطرق والمواصلات ممثلة في مؤسسة تاكسي دبي، للارتقاء بخدمة النقل بمركبات الأجرة في الإمارة، وذلك بتخصيص خدمة مميّزة وفريدة من نوعها في مجال النقل بسيارات الأجرة لتلبية الطلب المتنامي، وتحسين مستوى الخدمة وصولاً لتحقيق السعادة للمتعاملين.

وأضاف: يتضمن العقد شراء 142 مركبة من نوع تويوتا كامري، و193 مركبة تويوتا إينوفا، و55 مركبة ليكزس، و370 مركبة هجينة من نوع تويوتا كامري، ومركبة واحدة تويوتا هايس ، كما يشمل العقد شراء 15 مركبة من نوع نيسان التيما، و123 مركبة من نوع هيونداي سوناتا، ومركبة واحدة H1.

وأوضح الطاير أن شراء 370 مركبة هجينة صديقة للبيئة، يأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوراء حاكم دبي (رعاه الله)، بترشيد استخدام الطاقة في الدولة نظراً لأهميتها بالنسبة للبشر ولمشاريع التنمية بمختلف مكوناتها، كما يأتي في إطار التزام الهيئة بالخطة الشاملة لتقليل الانبعاثات الكربونية في قطاع مركبات الأجرة بنسبة 2% وفقاً لمتطلبات المجلس الأعلى للطاقة في دبي، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وكذلك تحقيقا للغاية الاستراتيجية "السلامة والاستدامة البيئية ودعم الاقتصاد الأخضر.

من جانبه قال الدكتور يوسف آل علي المدير التنفيذي لمؤسسة تاكسي دبي: تسعى مؤسسة تاكسي دبي ضمن غاياتها الاستراتيجية إلى تقديم تشغيل متميز يسعد الناس، بحيث طرحت المؤسسة مناقصة محدودة من خلال عقد دعوات رسمية لوكالات المركبات والشركاء الاستراتيجيين للمؤسسة في إطار التعاون المشترك الذي يستمر لأكثر من 23 سنة في دعم لرؤية مؤسسة تاكسي دبي الجديدة والمتمثلة في "الريادة في تقديم خدمات نقل آمنة وموثوقة وذكية" خاصة مع الطلب المتزايد على وسائل النقل من قبل الجمهور والذي ينسجم مع التطور العمراني والنمو السكاني الذي تشهده الامارة باعتبارها مركزا اقتصاديا هاما ونقطة جذب للمستثمرين ورجال الاعمال من مختلف دول العالم.

وأضاف: ستقوم كل من شركة الفطيم للسيارات، شركة العربية للسيارات، ومؤسسة جمعة الماجد، بموجب العقد بتوفير الدعم والإشراف الفني للمؤسسة في أي وقت، مع توفير التدريب النظري والعملي اللازم لموظفي وفنيي مؤسسة تاكسي دبي على المركبات التي توفرها، وتقديم نسخة من دليل الصيانة لإجراء الإصلاح (الميكانيكي -الكهربائي -الهيكل)، وكتيبات قطع الغيار.