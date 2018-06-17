حاكم عجمان وعمار بن حميد وراشد بن سعود والشيوخ يعزّون في شهداء الوطن

قدم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، واجب العزاء إلى أسرة وذوي شهيد الوطن والواجب الشهيد الملازم أول بحري خليفة سيف سعيد الخاطري الذي استشهد أثناء أدائه الواجب الوطني في اليمن في إطار عملية «إعادة الأمل» للشعب اليمني الشقيق التي تشارك فيها قواتنا المسلحة الباسلة ضمن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وأعرب سموه خلال زيارته خيمة العزاء في رأس الخيمة لأسرة الشهيد وآل الخاطري عن خالص تعازيه وصادق مواساته، داعياً الله العلي القدير أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته وينزله منازل الصديقين والشهداء والأبرار ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

وقدم واجب العزاء إلى جانب سموه، سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، والشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ فيصل بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار»، وعدد من الشيوخ والمسؤولين.

كما قدم سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، أمس، واجب العزاء إلى أسرة وذوي شهيد الوطن والواجب الشهيد الملازم أول بحري خليفة سيف الخاطري، وأعرب سموه خلال زيارته خيمة العزاء بمنطقة الحمرانية في رأس الخيمة، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة وذوي الشهيد.

وقدم سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي -يرافقه نجله الشيخ زايد بن هزاع بن زايد آل نهيان، وجبر محمد غانم السويدي المدير العام لديوان ولي عهد أبوظبي، ومحمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو- واجب العزاء أمس في الشهيد البطل الملازم أول خليفة سيف سعيد الخاطري الذي انضم إلى قافلة شهداء الواجب الأبرار ضمن صفوف قواتنا المسلحة الباسلة العاملة في إطار التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة في اليمن، وذلك خلال زيارة سموه خيمة العزاء في منطقة الحمرانية بإمارة رأس الخيمة.

وأكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان عظيم فخره واعتزازه والقيادة الحكيمة لدولة الإمارات بأسر وذوي الشهداء الذين يجسّدون أروع معاني البذل والتضحية والفداء والصبر والاحتساب إيماناً منهم بنبل القضية التي استشهد من أجلها أبناؤهم دفاعاً عن الحق والشرعية في مواجهة قوى الغدر والعدوان التي تريد الشر والخراب لليمن والمنطقة، إلا أن بطولات جنودنا وجنود قوات التحالف والقوات اليمنية المشتركة البواسل بقيادة المملكة العربية الشقيقة تقف صداً منيعاً ضد تلك المؤمرات والأطماع، وما تشهده معركة الحديدة من انتصارات حاسمة لصالح التحالف العربي يؤكد أن جنودنا البواسل ودماء شهدائنا الأبرار ترسم طريقاً جديداً لليمن والمنطقة لا مكان فيه للعمالة والخيانة.

كما قدم سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان واجب العزاء في الشهداء الثلاثة الذين انضموا إلى قافلة شهداء الواجب الأبرار ضمن صفوف قواتنا المسلحة الباسلة العاملة في اليمن.

وقدم سموه واجب العزاء في الشهيد البطل وكيل أول علي محمد راشد الحساني في منطقة الغافة في مدينة العين، كما قدم سمو الشيخ هزاع بن زايد واجب العزاء في الشهيد البطل جندي أول عبيد حمدان سعيد حمدان العبدولي، وذلك في خيمة العزاء بمنطقة العكامية في إمارة الفجيرة، وقدم سموه العزاء في الشهيد البطل الرقيب خميس عبدالله خميس الزيودي، وذلك خلال زيارة سموه إلى خيمة العزاء في منطقة العكامية بإمارة الفجيرة.

وأعرب سموه لأسر الشهداء وذويهم عن صادق عزائه ومواساته وعن اعتزازه ببطولات الشهداء وتضحياتهم الغالية على قلوبنا جميعاً، راجياً المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته.

وقال سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، مغرداً عبر حسابه في «تويتر»: «قدمنا واجب العزاء بشهداء الوطن الأربعة ولكَم كان فخرنا عظيماً واعتزازنا جليلاً بشجاعتهم وصبر أهلهم وذويهم، ذلك الصبر الجميل واستعدادهم لبذل المهج والأرواح صوناً للوطن وافتداء له.. تضحيات جنودنا البواسل وشهدائنا الأبرار ترسم طريقاً جديداً لليمن والمنطقة لا مكان فيه للعمالة والخيانة»، «رحم الله شهداء الوطن رحمة واسعة وأسكنهم فسيح جناته وألهم قيادتهم في القوات المسلحة ورفاقهم وأهلهم وذويهم الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون».

واجب

كما قدم سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، أمس، واجب العزاء لأسرة الشهيد خليفة سيف سعيد الخاطري، معبراً سموه خلال زيارته خيمة العزاء بمنطقة الحمرانية في رأس الخيمة عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة وذوي الشهيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته.

كما قدم سموه واجب العزاء لأسرة الشهيد علي محمد راشد الحساني، وإلى أسرتي الشهيدين الرقيب خميس عبدالله خميس الزيودي، والعريف أول عبيد حمدان سعيد حمدان العبدولي.وأعرب سموه خلال زيارته خيمتي العزاء في منطقة العكامية بمدينة دبا الفجيرة عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرتي وذوي الشهيدين، داعياً الله العلي القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته وأن ينزلهما منازل الصديقين والشهداء والأبرار.

مواساة

كما قدم سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، مساء أمس، واجب العزاء لأسرة الشهيد علي الحساني، وعبّر عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الشهيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن ينزله منازل الصديقين والشهداء والأبرار وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان. كما قدم سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دائرة النقل في أبوظبي، مساء أمس، واجب العزاء لأسرة الشهيد علي محمد راشد الحساني، وقدم العزاء إلى جانب سموه، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان. وعبر سموه عن خالص تعازيه لأسرة وذوي الشهيد. كما قدم سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، مساء أمس واجب العزاء في شهيدي الوطن الرقيب خميس الزيودي، والعريف أول عبيد العبدولي. وقدم العزاء إلى جانب سموه، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان.

وأعرب سموه خلال زيارته لخيمتي العزاء في منطقة العكامية بمدينة دبا الفجيرة عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسر وذوي الشهيدين، داعين الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن ينزلهم منازل الصديقين والشهداء والأبرار وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

كما قدّم سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، واجب العزاء إلى أسرة وذوي شهيد الوطن والواجب الشهيد الملازم أول بحري خليفة الخاطري، وقدّم العزاء إلى جانب سموه، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان. وأعرب سموهم خلال زيارتهم خيمة العزاء بمنطقة الحمرانية في رأس الخيمة عن خالص تعازيهم لأسرة وذوي الشهيد.

أبطال شجعان

قال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، في تدوين عبر حسابه في «تويتر»: «وطني دولة العز الوفيّة الصادقة، الشقيق الذي يعوّل عليه، وهؤلاء الأبطال أبناؤه، شوامخ شجعان تضحياتهم تُسطّر بماء الذهب».