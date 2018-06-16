حمدان بن محمد: أبطالنا رمز وناموس شعبهم ووطــنهم وسيظلّون خالدين في ذاكرة الأجيال

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي أن شهداءنا الأبطال هم رمز وناموس شعبهم ووطنهم وسيظلون خالدين في ذاكرة الأجيال وصفحات التاريخ المشرف الذي يسطره شباب الوطن بعطاءاتهم وإبداعاتهم وإنجازاتهم الحضارية والإنسانية في كل الميادين وعلى جميع الصعد.

جاء ذلك خلال تقديم سموه واجب العزاء في الشهداء الأربعة الذين سطروا ملاحم بطولية ضمن صفوف قواتنا المسلحة الباسلة العاملة في إطار التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية الشقيقة في اليمن لإعادة الأمل والشرعية والحق إلى أصحابه.

وأعرب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال لقاءاته مع أسر وذوي الشهداء البواسل عن اعتزازه والقيادة الرشيدة وشعبنا العزيز بتضحيات وبطولات «عيال زايد» الذين يواجهون مع إخوة لهم من الدول الشقيقة وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية عصابات مسلحة ضالة ومنشقة عن الشرعية دمرت وحرقت واغتالت الحجر والشجر والبشر دون وازع ديني أو أخلاقي أو إنساني.

عزاء

فقد قدّم سموه صباح أمس واجب العزاء في الشهيد البطل وكيل أول علي محمد راشد الحساني في منطقة الغافة في مدينة العين إذ قدم سموه صادق عزائه ومواساته إلى أشقاء وأنجال وذوي الشهيد البار الذي ارتقى إلى جوار ربه دفاعاً عن مصالح الوطن العليا والحق والعدل.

كما قدم سمو ولي عهد دبي صادق عزائه ومواساته في الشهيد البطل العريف أول عبيد حمدان سعيد حمدان العبدولي، حيث زار سموه خيمة العزاء في منطقة العكامية في إمارة الفجيرة إذ قدم صادق عزائه ومواساته إلى والد وأشقاء وأنجال وذوي الشهيد الذي قضى شهيدا على أرض عربية دفاعاً عن الحق والشرعية.

وقدم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم صادق عزائه ومواساته إلى والد وأشقاء وأبناء الشهيد البطل الرقيب خميس عبدالله خميس الزيودي وذلك خلال زيارة سموه إلى خيمة العزاء في منطقة العكامية بإمارة الفجيرة.

مواساة

وقدم سموه كذلك واجب العزاء في الشهيد البطل الملازم أول خليفة سيف سعيد الخاطري الذي صعدت روحه الطاهرة إلى باريها عز وجل دفاعا عن الحق والشرعية وحماية مصالح دولتنا العليا ومكتسباتها الإنسانية.

جاء ذلك خلال زيارة سمو ولي عهد دبي خيمة العزاء في منطقة الحمرانية بإمارة رأس الخيمة إذ أعرب سموه لوالد وإخوان وذوي الشهيد البطل عن صادق عزائه ومواساته في مصابهم الجلل شهيد الوطن والواجب الذي قاتل وزملاؤه في قواتنا المسلحة الباسلة بشجاعة وإقدام لدحر الإرهاب ورفع الظلم عن شعب شقيق يتعرض للعدوان والتغييب والتهميش على أيدى عصابات إرهابية تنفذ أجندات أجنبية في دولة عربية شقيقة.

رحم الله شهداء الوطن رحمة واسعة وأسكنهم فسيح جناته وألهم قيادتهم وشعبهم وذويهم جميل الصبر وحسن العزاء إنه قريب سميع مجيب الدعاء. «إنا لله وإنا إليه راجعون».

* سموه:شباب الوطن سطّروا صفحات التاريخ المشرف بعطاءاتهم وإبداعاتهم وإنجازاتهم

* أبطالنا يواجهون مع إخوة لهم من الدول الشقيقة عصابات مسلحة ضالة

* أبناء قواتنا الباسلة يقاتلون بشجاعة وإقدام لدحر الإرهاب ورفع الظلم عن شعب شقيق