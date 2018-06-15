خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يتبادلون التهاني مع الملوك والقادة بعيد الفطر

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقيات تهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد إلى ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية.

وأعرب صاحب السمو رئيس الدولة في البرقيات عن تمنياته لملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية بموفور الصحة والسعادة، ولشعوبهم المزيد من التقدم والرخاء ولأمتنا العربية والإسلامية العزة والمجد والرفعة.

وتلقى سموه برقيات تهنئة بمناسبة عيد الفطر السعيد من الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة، والسلطان قابوس بن سعيد، سلطان سلطنة عمان الشقيقة، والملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وعبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وعبد ربه منصور هادي، رئيس الجمهورية اليمنية، والباجي قايد السبسي، رئيس الجمهورية التونسية.

كما تلقى سموه برقيات تهنئة بمناسبة عيد الفطر السعيد من دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأميركية، وممنون حسين، رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، وأرمين ساركيسان، رئيس جمهورية أرمينيا، وقربان قولي بردي محمدوف، رئيس تركمانستان، وعلي بونغو أونديمبا، رئيس الجمهورية الجابونية، وإمام علي رحمان، رئيس جمهورية طاجيكستان، وفهد بن محمود آل سعيد، نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عمان الشقيقة.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيات تهنئة مماثلة بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد إلى ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية.وتلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، برقيات تهنئة مماثلة بمناسبة عيد الفطر السعيد.

تدوينات

وهنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم شعب الإمارات والشعوب العربية والإسلامية بعيد الفطر، وقال سموه في تدوينة عبر حسابه في «تويتر»: «كل عام وشعب الإمارات وجميع الشعوب العربية والإسلامية بألف خير.. كل عام وجنودنا البواسل في خير ونصر وظفر.. وشهداؤنا عند ربهم في جنات الخلد..أعاد الله علينا وعليكم هذا العيد السعيد الذي يجمع أمتنا العربية والإسلامية على المحبة والرحمة والتسامح في كل بقاع العالم».

وهنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة عيد الفطر السعيد.

وأعرب سموه عن أسمى آيات التهاني والتمنيات لصاحب السمو رئيس الدولة، داعياً الله العلي القدير -بهذه المناسبة- أن يسبغ على سموه موفور الصحة والعافية والسعادة، ويبقيه ذخراً للوطن، وراعياً لمسيرته ونهضته المباركة، وينعم على وطننا الغالي مزيداً من التقدم والرفعة والازدهار.

كما هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وأولياء العهود ونواب الحكام وشعب الإمارات الوفي والمقيمين على أرضها بهذه المناسبة المباركة، سائلاً الله تعالى أن يعيدها على الجميع بالخير واليمن والبركات.

ووجه سموه -بهذه المناسبة- التهنئة إلى بواسل قواتنا المسلحة أبناء الإمارات في ميادين الشرف والحق والإنسانية، داعياً الله عز وجل أن يسدد خطاهم ويديم عزتهم ونصرهم ويحفظهم سالمين بإذنه تعالى. وقال سموه، في تدوينات عبر حساب أخبار سموه في «تويتر»:

«أبارك لصاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه محمد بن راشد وإخوانهما حكام الإمارات وأولياء العهود وأبنائي حماة الوطن في ميادين الواجب والعطاء الإنساني وشعب الإمارات بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، داعياً الله عز وجل أن يديم على وطننا نعمة الأمن والأمان».

أضاف سموه: «قلوبنا تخفق فخراً ببطولات يسطرها جنودنا البواسل في ميادين الوغى وساحات الواجب.. نستحضر بإجلال تضحيات شهدائنا الأبرار الذين نحتسبهم عند الباري تعالى في جنات الخلد ولأسرهم وذويهم التحية والاعتزاز لمواقفهم الوطنية المشرفة.. وكل عام ووطننا الغالي بخير ومنعة وعز وأمن وإزدهار».وأضاف سموه: «أهنئ قادة وشعوب الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، وأدعو الله تعالى أن يعيده على الجميع بالخير والبركة».

اتصالات هاتفية

وتبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان التهاني والتمنيات بمناسبة عيد الفطر المبارك - خلال اتصالات هاتفية ـ مع كل من صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة والملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين الشقيقة والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير دفاع المملكة العربية السعودية الشقيقة والأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس وزراء البحرين.

ونقل سموه إلى القادة ـ خلال الاتصالات - أطيب تهاني وتمنيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة « حفظه الله «بهذه المناسبة المباركة ، متمنياً لهم موفور الصحة والسعادة.. سائلا المولى عز وجل أن يعيدها عليهم وعلى شعوبهم وبلدانهم الشقيقة باضطراد التقدم والرقي والازدهار والأمن والاستقرار.

من جانبهم أعرب القادة وأولياء العهود عن تهانيهم وتمنياتهم إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بهذه المناسبة المباركة.. سائلين المولى عز وجل أن يديم على إمارات الخير وشعبها العزة والرخاء والتقدم في ظل قائد مسيرتها وراعي نهضتها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وأن يسبغ على سموه موفور الصحة والعافية.

تبريكات

وهنأ أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة عيد الفطر السعيد.

وأعرب صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.

وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، عن خالص تهانيهم بهذه المناسبة الإسلامية العزيزة على قلوب المسلمين، داعين الله عز وجل أن يعيدها على سموهم بموفور الصحة والعافية، وعلى شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بمزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات برقيات تهنئة بالمناسبة نفسها إلى ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية، متمنين لهم موفور الصحة والعافية ولشعوبهم المزيد من التقدم والازدهار.

وبعث سمو أولياء العهود ونواب الحكام برقيات تهنئة مماثلة إلى صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

برقيات

وهنأ سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة عيد الفطر السعيد.

وأعرب سموه في البرقية عن أطيب التهاني والتبريكات بهذه المناسبة المباركة، داعياً المولى العلي القدير أن يحفظ سموه بعنايته، ويعيدها على سموه بموفور الصحة والعافية، وعلى شعب الإمارات بمزيد من التقدم والازدهار والسعادة.

كما بعث سموه برقيات تهنئة مماثلة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وسمو أولياء العهود ونواب الحكام.

وهنأ سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بحلول عيد الفطر المبارك، راجياً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سموه بوافر الصحة والعافية، وعلى شعب الإمارات والمقيمين على أرضها الطيبة بالخير والبركات.

كما هنأ سموه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وسمو أولياء العهود ونواب الحكام بعيد الفطر المبارك، معرباً عن أمنياته أن يعيده المولى عز وجل عليهم باليمن والبركات.

نائب رئيس الدولة:

* كل عام وجنودنا البواسل في خير ونصر وظفر وشهداؤنا عند ربهم في جنات الخلد

* العيد السعيد يجمع أمتنا العربية والإسلامية على المحبة والرحمة والتسامح في كل بقاع العالم

ولي عهد أبوظبي:

* أبارك لرئيس الدولة ومحمد بن راشد والحكام وأولياء العهود وأبنائي حماة الوطن

* قلوبنا تخفق فخراً ببطولات جنودنا البواسل ونستحضر بإجلال تضحيات شهدائنا الأبرار

حمدان بن زايد وطحنون بن محمد يهنئان بالمناسبة

بعث سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، برقية تهنئة إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة عيد الفطر السعيد أعرب فيها عن خالص التهاني والتبريكات لسموه، داعياً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والعافية وعلى شعب الإمارات باليمن والخير والبركات.

كما بعث سموه برقيات تهنئة مماثلة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وإلى أولياء العهود ونواب الحكام.

من جهته، هنأ سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة حلول عيد الفطر.

وأعرب سموه عن أسمى آيات التهاني وأطيب التبريكات لصــاحب السمو رئيس الدولة، داعياً العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والعافية، وعــلى وطننا الغالي بمزيد من التقدم والازدهار.

كما هنأ سموه، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وأولياء العهود ونواب الحكام وشعب الإمارات بهذه المناسبة المباركة، داعياً العلي القدير أن يعيدها على الجميع بالخير واليمن والبركات.