إقامــة صلاة الغائـب على أرواح الشهداء في مساجد الدولة

أدى جموع المصلين على مستوى الدولة، بعد صلاة العشاء أمس، صلاة الغائب على شهداء الوطن الذين ارتقوا إلى جوار ربهم خلال مشاركتهم ضمن قوات التحالف المشاركة في عملية إعادة الأمل في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وتضرع المصلون في مساجد الدولة إلى الله عز وجل أن يرحم الشهداء ويدخلهم الفردوس الأعلى مع الصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقاً.

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة أعلنت، أول من أمس، استشهاد 4 من جنودها البواسل أثناء تأديتهم واجبهم الوطني في عملية إعادة الأمل ضمن قوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية لدعم الشرعية في اليمن، وهم: الملازم أول بحري خليفة سيف سعيد الخاطري، والوكيل/1 علي محمد راشد الحساني، والرقيب خميس عبد الله خميس الزيودي، والعريف/1 عبيد حمدان سعيد العبدولي.

وأدى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وسموّ الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، أمس، صلاة الغائب على روح الشهيد الملازم أول بحري خليفة سيف سعيد الخاطري الذي ارتقى إلى جوار ربه خلال مشاركته ضمن قوات التحالف في عملية إعادة الأمل باليمن بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة.

كما أدّى الصلاة، إلى جانب سموّهما في مسجد الشهيد عتيق الخاطري بمنطقة الحمرانية في رأس الخيمة، الشيخ جمال بن صقر بن سلطان القاسمي، رئيس اللجنة العليا المنظمة لسباق الهجن في رأس الخيمة، والشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس هيئة رأس الخيمة للبترول، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة جزيرة المرجان.

والشيخ عمر بن طالب بن صقر القاسمي، والشيخ سلطان بن جمال بن صقر القاسمي، مدير إدارة شؤون المواطنين في الديوان الأميري، وعدد من الشيوخ والمسؤولين وضباط القوات المسلحة، وجموع من المواطنين.

وتضرع صاحب السمو حاكم رأس الخيمة وسمو ولي عهده والمصلون إلى الله عز وجل أن يرحم الشهيد الخاطري، وأن يدخله الفردوس الأعلى مع الصديقين والشهداء، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما أدى جموع المصلين في مساجد رأس الخيمة صلاة الغائب على أرواح شهداء الوطن، متضرعين إلى الله عز وجل أن يرحم الشهداء ويدخلهم الفردوس الأعلى مع الصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقاً.

مشاركة

وأدى سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، بعد صلاة العشاء أمس، صلاة الغائب على أرواح شهداء الوطن، في جامع الشيخ زايد بدبا الفجيرة.

وأدى الصلاة، إلى جانب سموه، سالم الزحمي، مدير مكتب ولي عهد الفجيرة، وذوو الشهيدين الرقيب خميس عبد الله خميس الزيودي والعريف/1 عبيد حمدان سعيد العبدولي، اللذين استشهدا أمس أثناء تأديتهما واجبهما الوطني في عملية «إعادة الأمل» ضمن قوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية لدعم الشرعية في اليمن.

كما أدى صلاة الغائب، إلى جانب سموه، عدد من كبار المسؤولين وكبار ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة ورؤساء ومديري الإدارات الاتحادية والمحلية وأعيان البلاد، وجمع غفير من المواطنين والمقيمين.

ودعا الجميع الله العلي القدير أن يتغمد شهداء الوطن بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته مع الشهداء والصديقين والأبرار، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.