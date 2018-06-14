محمد بن زايد يهنئ رئيس الدولة ونائبه وحكام الإمارات بعيد الفطر

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، بمناسبة عيد الفطر السعيد.

وأعرب سموه عن أسمى آيات التهاني والتمنيات لصاحب السمو رئيس الدولة، داعياً الله العلي القدير - بهذه المناسبة - أن يسبغ على سموه موفور الصحة والعافية والسعادة ويبقيه ذخراً للوطن وراعياً لمسيرته ونهضته المباركة، وينعم على وطننا الغالي مزيداً من التقدم والرفعة والازدهار.

كما هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وأولياء العهود ونواب الحكام وشعب الإمارات الوفي والمقيمين على أرضها بهذه المناسبة المباركة، سائلا الله تعالى أن يعيدها على الجميع بالخير واليمن والبركات.

ووجه سموه - بهذه المناسبة - التهنئة إلى بواسل قواتنا المسلحة أبناء الإمارات في ميادين الشرف والحق والإنسانية، داعياً الله عز وجل أن يسدد خطاهم ويديم عزتهم ونصرهم ويحفظهم سالمين بإذنه تعالى.