حاكم رأس الخيمة وولي عهده يؤديان صلاة الغائب على أرواح شهداء الوطن

أدى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، صلاة الغائب على روح الشهيد الملازم أول بحري خليفة سيف سعيد الخاطري.

كما أدى الصلاة إلى جانب سموهما، في مسجد الشهيد عتيق الخاطري في منطقة الحمرانية برأس الخيمة، الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، وعدد من المسؤولين وضباط القوات المسلحة، وجموع غفيرة من المواطنين.