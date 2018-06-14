غداً أول أيام عيد الفطر في الإمارات

أعلنت اللجنة المكلفة بتحري رؤية هلال شهر شوال في الدولة أن غداً الجمعة غرة شهر شوال لسنة 1439 هجريا ، أول ايام عيد الفطر المبارك، الموافق 15 يونيو 2018.

وقال سلطان سعيد البادي ، وزير العدل، رئيس اللجنة في بيان صدر عقب اجتماعها، بدائرة القضاء في أبوظبي إنه وبعد التحري ومراعاة طرق الاثبات الشرعية وبعد الاتصالات التي جرت مع الدول المجاورة، تثبت لديها الليلة رؤية هلال شهر شوال لسنة 1439 هجرية، وعليه فإن غداً الجمعة، الموافق 15 يونيو 2018 هو غرة شهر شوال أول ايام عيد الفطر السعيد.

وشدد الدكتور فاروق حمادة المستشار الديني بديوان ولي عهد أبوظبي على ضرورة التثبت وعدم نشر الشائعات عبر وسائل التواصل الإجتماعي سواءً ما كان متعلقاً بتحري غرة هلال شوال أو غيرها لأنها من الأمور الشرعية ويترتب عليها أمور كثيرة، و يحرم الإشاعة ونشرها عبر وسائل التواصل وغيرها، مشيرا إلى أنه لا يجوز تناقل رؤية الهلال إلا أذا صدرت بطريقة رسمية.

ولفت الدكتور فاروق حمادة أن إعلان بداية الشهر ليس بالأمر السهل إذ لابد من التثبت ، لما يترتب عليها أشياء كثيرة في حياة الناس ولذا يجب أن يكون الإعلان عن فاتح الشهر على يقين وعبر الوسائل التي حددها الشرع سواء عبر الرؤية المجردة والأشخاص أو ثبوت رؤية الهلال في مدار قريب من الدولة.

ونوه إلى أن الإعلان عن بداية الشهر هو من صلاحيات ولي الأمر ولا يحق لأحد الاستباق بالإعلان عن رؤية الهلال ، وذلك بحسب ما أجمع عليه الفقهاء، فيما تتخذ لجنة تحري رؤية الهلال جميع الإجراءات الشرعية بناء على المعطيات الفلكية وترفع الرأي إلى ولي الأمر الذي ينيب عنه من يعلن عن ذلك.

وأضاف أن دولة الإمارات جمعت بين النظامين الفلكي والرؤية بالعين المجردة لذلك جمعت اللجنة بين أهل الاختصاص من الفلكيين و العلماء الشرعيين إلى جانب لجان اخرى لرصد رؤية الهلال داخل الدولة ، إذ أن قرار اللجنة يبنى على قواعد فلكية و فقهية في آن واحد.

وعقدت اللجنة المكلفة بتحري رؤية هلال شهر شوال لسنة 1439 هجرية ، اجتماعها بدائرة القضاء بأبوظبي ، عقب صلاة المغرب ، اليوم الخميس 29 رمضان 1439 هجرية الموافق 14 يونيو 2017 ميلادية ، بحسب قرار وزير العدل بتشكيل اللجنة ، والذي طالب المحاكم الشرعية في الدولة بتحري الرؤية وموافاة اللجنة بما يثبت لديها وعلى لجنة تحري الشهور القمرية في دائرة القضاء في أبو ظبي في "المناطق الوسطى والعين والظفرة" بالإمارة متابعة مهمتها الشهرية في جمع الأدلة المؤدية إلى إثبات بداية شهر شوال لهذه السنة وموافاة اللجنة بما توصلت إليه.

وبهذه المناسبة الكريمة رفع وزير العدل وأعضاء اللجنة، أصدق التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة (حفظه الله)، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي (رعاه الله)، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو اعضاء المجلس الاعلى للاتحاد، حكام الإمارات وأولياء العهود .. سائلين المولى عز وجل أن يحفظ صاحب السمو رئيس الدولة وأن يديم عليه موفور الصحة والعافية ليظل فخرا لوطنه والأمتين العربية والإسلامية.كما هنأ، شعب دولة الإمارات والمسلمين كافة والعالم بحلول عيد الفطر السعيد.