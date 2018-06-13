استشهاد 4 من جنودنا البواسل أثناء تأديتهم واجبهم الوطني في اليمن

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة استشهاد أربعة من جنودها البواسل أثناء تأديتهم واجبهم الوطني في عملية " إعادة الأمل" ضمن قوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية لدعم الشرعية في اليمن.. وهم الملازم أول بحري خليفة سيف سعيد الخاطري و الوكيل/1 علي محمد راشد الحساني و الرقيب خميس عبدالله خميس الزيودي و العريف/1 عبيد حمدان سعيد العبدولي.

و تقدمت القيادة العامة للقوات المسلحة بتعازيها ومواساتها إلى ذوي الشهداء .. سائلة الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته و أن يسكنهم فسيح جناته و أن يلهم أهلهم الصبر والسلوان.