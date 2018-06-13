آخر الأخبار

خلال اتصال هاتفي

محمد بن زايد وماكرون يبحثان تعزيز العلاقات وعدداً من القضايا

المصدر:
  • وام
التاريخ:
طباعة Email

 بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة خلال اتصال هاتفي مع فخامة إيمانويل ماكرون رئيس جمهورية فرنسا.. علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية فرنسا وسبل تعزيزها ودعمها بما يخدم مصالح البلدين وشعبيهما الصديقين.

وأكد الجانبان على متانة العلاقات التي تجمع البلدين الصديقين والحرص المشترك على تدعيم أوجه التعاون بما يخدم مصالحهما الثنائية.

واستعرض الجانبان - خلال الاتصال - المستجدات والتطورات التي تشهدها المنطقة.. إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

 

كلمات دالة:
طباعة Email

تعليقات

comments powered by Disqus
↑ أعلى
Happiness Meter Icon