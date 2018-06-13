محمد بن زايد وماكرون يبحثان تعزيز العلاقات وعدداً من القضايا

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة خلال اتصال هاتفي مع فخامة إيمانويل ماكرون رئيس جمهورية فرنسا.. علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية فرنسا وسبل تعزيزها ودعمها بما يخدم مصالح البلدين وشعبيهما الصديقين.

وأكد الجانبان على متانة العلاقات التي تجمع البلدين الصديقين والحرص المشترك على تدعيم أوجه التعاون بما يخدم مصالحهما الثنائية.

واستعرض الجانبان - خلال الاتصال - المستجدات والتطورات التي تشهدها المنطقة.. إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.