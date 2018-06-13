محمد بن زايد: التحالف العربي بقيادة السعودية أكثر قوة وتقدماً وإنجازاً في اليمن

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، بفضل الله تعالى. وبتضحيات جنوده البواسل في ميادين العز والشرف، أكثر قوة وتقدماً وإنجازاً في اليمن، لبسط الاستقرار وحفظ الأمن وتحرير الأرض، من أجل أن يبدأ اليمن الشقيق مرحلة جديدة من السلام والبناء والتنمية بتكاتف أبنائه المخلصين.

جاء ذلك خلال استقبال سموه، أمس، في قصر الشاطئ، عبد ربه منصور هادي، رئيس الجمهورية اليمنية الشقيقة.

وبحث سموه والرئيس هادي، خلال اللقاء، سبل تعزيز العلاقات الأخوية والتعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين، إضافة إلى تطورات الأوضاع على الساحة اليمنية.

من جانبه، أشاد الرئيس اليمني بدور التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية ومساهمات دولة الإمارات الكبيرة في مساندة بلاده، مثمناً جهود الدولة ومشاريعها الإنسانية التي تنفذها لمساعدة الشعب اليمني.

حضر اللقاء سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير دولة، ومحمد مبارك المزروعي، وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.