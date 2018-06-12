تحري رؤية هلال شهر شوال الخميس

أصدر معالي سلطان بن سعيد البادي الظاهري وزير العدل قرارا بتشكيل لجنة تحري رؤية هلال شهر شوال لعام 1439 هجري الموافق 2018 ميلادي.

وحدد القرار اجتماع اللجنة بعد صلاة المغرب من يوم الخميس 29 رمضان 1439هجرية الموافق 14 يونيو 2018 في دائرة القضاء في أبوظبي.

ونص القرار على أن تقوم جميع المحاكم الشرعية في الدولة بتحري الرؤية وموافاة اللجنة بما يثبت لديها وعلى لجنة تحري الشهور القمرية في دائرة القضاء في أبو ظبي في "المناطق الوسطى والعين والظفرة" بالإمارة متابعة مهمتها الشهرية في جمع الأدلة المؤدية إلى إثبات بداية شهر شوال لهذه السنة وموافاة اللجنة بما توصلت إليه.

تضم اللجنة - التي يرأسها معالي وزير العدل - المستشار محمد حمد البادي رئيس المحكمة الاتحادية العليا ويوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي بالإنابة والدكتور فاروق حمادة المستشار الديني بديوان ولي عهد أبوظبي وسعادة محمد جوعان المهيري نائب وكيل دائرة القضاء في أبوظبي والمستشار على الشاعر الظاهري مدير إدارة التفتيش القضائي في دائرة القضاء في أبوظبي والمستشار محمد اليدالي بن محمد المفتي الشرعي في دائرة القضاء في أبوظبي والقاضي يوسف حسن رجب رئيس استئناف بمحكمة استئناف رأس الخيمة والمهندس خلفان سلطان النعيمي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك وطالب محمد الشحي مدير إدارة البحوث والإصدارات الدينية في الهيئة العامة للشئون الإسلامية والأوقاف ومحمد سهيل المهيري مدير مركز اليسيلي - دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي والدكتور أحمد محمد سليمان الأهدل كبير الوعاظ في دائرة الشئون الإسلامية والعمل الخيري في دبي والدكتور سالم محمد الدوبي رئيس قسم الوعاظ في دائرة الشئون الإسلامية في الشارقة.