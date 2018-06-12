آخر الأخبار

محمد بن راشد: قمة مكة لقاء إخوةعند ملك همّه حفظ الاستقرار

المصدر:
  • دبي - البيان
التاريخ:
طباعة Email

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن قمة مكة كانت لقاء إخوة في بقعة طاهرة، وعند ملك همُّه خدمة الدين وحفظ الاستقرار. وقال سموه على «تويتر» بمناسبة ترؤسه وفد الدولة في القمة: «شرُفت بزيارة مكة المكرمة وسعدت بلقاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وإخواني الملك عبدالله الثاني ملك الأردن، وأمير الكويت صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد، حفظهم الله.. لقاء إخوة في بقعة طاهرة وعند ملك همُّه خدمة الدين وحفظ الاستقرار وترسيخ الإخوّة العربية والإسلامية».

طباعة Email

تعليقات

comments powered by Disqus
↑ أعلى
Happiness Meter Icon