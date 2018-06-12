محمد بن راشد: قمة مكة لقاء إخوةعند ملك همّه حفظ الاستقرار

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن قمة مكة كانت لقاء إخوة في بقعة طاهرة، وعند ملك همُّه خدمة الدين وحفظ الاستقرار. وقال سموه على «تويتر» بمناسبة ترؤسه وفد الدولة في القمة: «شرُفت بزيارة مكة المكرمة وسعدت بلقاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وإخواني الملك عبدالله الثاني ملك الأردن، وأمير الكويت صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد، حفظهم الله.. لقاء إخوة في بقعة طاهرة وعند ملك همُّه خدمة الدين وحفظ الاستقرار وترسيخ الإخوّة العربية والإسلامية».
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يستضيف موقع البيان الإلكتروني اليوم الأربعاء الدكتور محمد عيادة الكبيسي كبير مفتين في إدارة الإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي وذلك في برنامج #فتاوى_لايف للإجابة حول تساؤلات الصائمين المتعلقة ببعض الأحكام في تصرفاتهم وسلوكياتهم اليومية خلال وبعد الصوم بشهر رمضان المبارك.