جامع الشيخ زايد الكبير يتيح الفرصة لأكبر عدد من المصليات ليلة 27 رمضان

في إطار المبادرات المجتمعية المتواصلة لمركز جامع الشيخ زايد الكبير خلال الشهر الفضيل، حرص المركز على تعزيز مبادرة «دائرة النقل» بأبوظبي لنقل المصليات إلى الجامع ليلة 27 من رمضان، وذلك من خلال تقديم أرقى الإمكانات والتسهيلات للنساء وإتاحة الفرصة لأكبر عدد منهن في أداء الصلاة بكل يسر، بهدف دعم التشجيع على استخدام النقل العام وجعل وسائل النقل والمرافق الخاصة أكثر أماناً وراحة لها.

وتكمن مبادرة دائرة النقل في تسيير عملية نقل الأخوات الراغبات في إحياء ليلة السابع والعشرين من رمضان المبارك في الجامع، فقد تم تخصيص عدد من الحافلات لنقل المصليات مجاناً إلى الجامع من أمام بوابة «الشرق مول»، حيث يمكن لهن صف سياراتهن أمام البوابة لتنقلهن الحافلات إلى الجامع، ثم تعيدهن إلى النقطة نفسها بعد انتهاء الصلاة.

وعليه، ولتعزيز المبادرة بشكل أكبر، خصصت إدارة مركز جامع الشيخ زايد الكبير مواقف خاصة لحافلات الدائرة، إضافة إلى عددٍ كافٍ من السيارات الكهربائية لنقل المصلِّيات إلى الأماكن الخاصة بهن في قاعات الصلاة بالجامع، وتقديم كل تسهيلات الدخول.