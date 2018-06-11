محمد بن راشد يؤكد وقوف الإمارات إلى جانب الأشقاء في الأردن

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي عهد الأردن في قصر الضيافة بمكة المكرمة و ذلك على هامش الاجتماع الرباعي الذي دعا إليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لمناقشة سبل الدعم الممكنة للأردن الشقيق في هذه المرحلة، ويضم السعودية والإمارات والكويت والأردن.

تناول اللقاء الظرف الاستثنائي الذي يمر به الأردن في الوقت الراهن وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في هذا الشأن وقوف دولة الإمارات بقيادة وتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وبمتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد

آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى جانب الأشقاء في الأردن وحرصها على تقديم كافة أشكال الدعم الممكنة لتجاوز هذه الأزمة العابرة متمنياً سموه دوام الأمن والاستقرار والتقدم لمملكة الأردن الشقيقة وشعبها المعطاء.

و ثمّن صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي المبادرة الكريمة من جانب خادم الحرمين الشريفين بالدعوة لعقد هذا الاجتماع لبحث السبل التي يمكن من خلالها معاونة الأردن الشقيق وشعبه على تخطي هذه الأزمة من أجل مواصلة عملية البناء والتنمية بما يعود بالخير على شعب هذا البلد الشقيق الذي تربطه بالإمارات علاقات تعاون وطيدة مؤكدا الدور المحوري و الفاعل الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية في ضمان أمن واستقرار المنطقة.

و تطرق اللقاء إلى مجمل الأوضاع في المنطقة العربية ومستجداتها على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية .

و ناقش الجانبان كيفية التوصل إلى صيغ تعين على تحقيق طموحات شعوب المنطقة وتدعم خطط التنمية والتطوير فيها بما يعظّم من فرص تحقيق الأهداف الاستراتيجية المأمولة لمستقبل التنمية في المنطقة العربية على وجه العموم.

حضر اللقاء سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية و التعاون الدولي و معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل و معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة و وقاية المجتمع و سعادة الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة بدبي.