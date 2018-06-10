بلدية أبوظبي تنفذ مشروعي بنية تحتية في الرحبة

تواصل بلدية مدينة أبوظبي بالتعاون مع شركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة» تنفيذ أعمال مشروعي بنية تحتية في مدينة الرحبة في أبوظبي بتكلفة قدرها 452 مليون درهم، ومن المتوقع الانتهاء من جميع أعمال المشروعين اللذين يخدمان 1190 قطعة أرض سكنية خلال العام الحالي.

ويندرج مشروعا الرحبة ضمن إطار الخطة الاستراتيجية لدائرة التخطيط العمراني والبلديات والهادفة إلى تعزيز منظومة البنية التحتية في أبوظبي وضواحيها وخصوصاً في المدن التي تشهد نمواً متصاعداً، وبالشكل الذي يتطابق ورؤية حكومة أبوظبي بشأن ترسيخ قيم الاستدامة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية الحديثة وفقاً لأرقى المعايير العالمية.

وتستهدف بلدية مدينة أبوظبي من وراء المشروعين إيجاد أرضية مثالية تساهم في تحفيز النمو السكاني والاقتصادي وتوفير مرافق خدمية أساسية تحقق متطلبات السكان وتخدم القسائم السكنية في مدينة الرحبة، حيث إن تطوير وتمكين منظومة البنى التحتية في أبوظبي وضواحيها يعبر عن التزام البلدية استراتيجياً بتوفير متطلبات التنمية في المدن الواعدة، والتي يأتي في مقدمها مكونات البنية التحتية المتوائمة مع حجم النمو السكاني والاقتصادي في المدينة.

وتسير الأعمال في المشروعين اللذين تبلغ تكلفة تنفيذهما 452 مليون درهم بوتيرة منتظمة ويتوقع الانتهاء من جميع الأعمال في العام الحالي 2018، وستكون المنطقة بعد إنجاز المشروعين منطقة مثالية للعيش والاستقرار واستكمال منظومة الخدمات التي تحقق الرفاهية والسعادة للسكان.