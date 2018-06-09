محمد بن زايد يتلقى اتصالاً هاتفياً من خادم الحرمين الشريفين

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد ابوظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة، اليوم، اتصالا هاتفيا من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة.

جرى خلال الاتصال بحث تعزيز العلاقات الأخوية وسبل تطويرها في ظل التنسيق والتعاون الاستراتيجي بين البلدين، كما جرى تأكيد عمق العلاقات الأخوية المميزة التي تجمع البلدين.

وثمن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان دعم خادم الحرمين الشريفين للجهود المشتركة للارتقاء بالعلاقات الثنائية بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين.