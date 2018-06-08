محمد بن راشد: خير الإمارات للإنسانية جمعاء بلا تمييز

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن خير الإمارات للإنسانية جمعاء دون تمييز بين عرق ولون ودين، مضيفاً:

«مستمرون على نهج زايد في ترسيخ مسيرة العطاء، وكلما أعطينا أكثر زادنا الله عطاء وراحةً وأمناً وأماناً».

جاء ذلك خلال إعلان سموه، في دبي، أمس، النتائج السنوية لأعمال مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية لعام 2017، المؤسسة العربية والإقليمية الكبرى من نوعها في شمولية العمل الإنساني، التي تضم تحت مظلتها 33 مؤسسة إنسانية ومجتمعية ومعرفية وتنموية وثقافية، إذ بلغ حجم الإنفاق 1.8 مليار درهم على جميع المبادرات والبرامج والمشاريع الإنسانية والمجتمعية والتنموية، استفاد منها أكثر من 69 مليون شخص في 68 دولة.

من جهته، قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الأمناء، إن الإنجازات التي حققتها 33 مؤسسة ومبادرة تؤكد أن محمد بن راشد استطاع أن يجعل الأمل عملاً حقيقياً وصناعة مستدامة.