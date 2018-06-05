محمد بن زايد: نهج زايد زاخر بقيم تضع الإنســــــانعلى قائمة الأولويات وتجعله رهان المستقبل

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أربع مبادرات اجتماعية تهدف إلى الارتقاء بجودة حياة المواطنين وتوفير الخدمات المتكاملة لضمان الاستقرار الاجتماعي إضافة إلى تعزيز دعائم مجتمع إنساني تطوعي متكافل، يتمتع بروح المسؤولية الفردية والجماعية تجاه المجتمع.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهــيان أن نهج الخير الذي آمن به وسار على طريقه القائد المؤسس الشيخ زايد طيب الله ثراه، إرث إنساني كـــبير وعطاء زاخر بالقيم والعبر والمعاني التـــي تحترم الإنسان وتعلي من مكانته وتضعه على قائمـــة الأولــويات وتجعله رهان المستقبل.

وهــو الشيء الذي نلتزم اليوم به في ظل مســـيرة الخير التي يقودها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ونعمل به تحقيقاً لاستراتيجية مستدامة هدفها أن يتمتع أبناء الإمارات بحياة كريمة وتسود مجتمعه المتــماسك قيـــم التسامح والتعايش وروح التآلف والتآزر وينعــم أفراده بحياة هانئة وسعيدة.

وأمر سموه بإطلاق برنامج أبوظبي للدعم الاجتماعي الذي يهدف إلى تعزيز مستويات المعيشة والحياة الكريمة للمواطنين على أن تقوم اللجنة التنفيذية التابعة للمجلس التنفيذي بوضع برنامج مفصل لأوجه الدعم بما فيها الدعم المالي للأسر المستحقة وذلك قبل نهاية العام الحالي.

قروض سكنية

كما أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمضاعفة عـــدد القروض السكنية المعتمدة للمواطنين إلى 5 آلاف قرض سنوياً، ووجه سموه بتعديل سياسة الإسكان في أبوظبي بما يتلاءم مع احتياجات المـــواطنين لتـــوفير السكن الملائم وتسهيل الإجراءات وتقليل فترة الانتظار للأراضي والقروض، على أن تراعي السياسة دخل المواطنين في آلية السداد، حرصاً علـــى توفير الاستقرار الاجتماعي للأسرة المواطنة.

واعتـــمد سمــوه مبلغ 3 مليارات درهم لتطوير المحـاور الأساسية والمرافق المجتمعية في مدينة خليـــفة ومدينة محمد بن زايد ومديـــنة شخبوط ومدينة زايد، وضم قطع الأراضي غير الخـــاضعة لمخططات البنية التحتية ضمن أراضي ومساكن المواطنين القائمة، بالإضافة إلى دراسة المتطلبات التطويرية والمرافق المجـــتمعية للمناطق السكـــنية الأخـــرى في أبوظبي والعين والظفرة.

مشاركة اجتماعية

وأطلق سموه هيئة «معاً» التي ستتولى مسؤولية تفعيل منظومة المشاركة والمساهمة الاجتماعية في إمارة أبوظبي لمختلف أطياف المجتمع من مواطنين ومقيمين ومؤسسات.

وتهدف المبادرة إلى دعـــم جهــود المؤسسات الحكومية في جهودها الـــرامية إلى تعزيز العمل التطوعي والاجتماعي في الإمارة، وذلك لأهمية العمل الإنساني، والذي زرعه القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في المجتمع الإماراتي ويحرص عليه ويدعمه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

سموه :

* استراتيجية مستدامة هدفها تمتع أبناء الإمارات بحياة كريمة وأن تسود المجتمع المتماسك قيم التسامح والتعايش

* توفير الخدمات المتكاملة لضمان الاستقرار الاجتماعي وتعزيز دعائم مجتمع إنساني تطوعي متكافل يتمتع بالمسؤولية

* برنامج أبوظبي للدعم الاجتماعي يهدف إلى تعزيز مستويات المعيشة والحياة الكريمة للمواطنين

* سموه يأمر بمضاعفة عدد القروض السكنية المعتمدة للمواطنين إلى 5 آلاف قرض سنوياً

3 مليارات درهم لتطوير المحاور الأساسية والمرافق المجتمعية في مدينة خليفة ومدينة محمد بن زايد ومدينة شخبوط ومدينة زايد

* «معاً» ستتولى مسؤولية تفعيل منظومة المشاركة والمساهمة الاجتماعية لأطياف المجتمع من مواطنين ومقيمين ومؤسسات

* سموه وجّه بتعديل سياسة الإسكان بما يتلاءم مع احتياجات المواطنين لتوفير السكن الملائم وتسهيل الإجراءات