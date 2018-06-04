تنبيه مهم من الخارجية للمواطنين المسافرين إلى كندا

قالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي إن مواطني دولة الإمارات حملة الجوازات الدبلوماسية والخاصة والمهمة والعادي يحتاجون إلى تصريح سفر لكندا قبل الوصول للمطارات الكندية، عبر الرابط https://www.canada.ca/eta برسوم 7$ دولار كندي ويتم التفعيل بتاريخ 5 يونيو 2018 من الساعة 13:30 بتوقيت الإمارات.

وأضافت الوزارة عبر حسابها الرسمي في تويتر أن التسجيل الإلكتروني للسفر إلى كندا مرة واحدة لجوازات السفر الإماراتية (الدبلوماسي، والخاص، والمهمة، والعادي). ومدة صلاحية تصريح السفر 5 سنوات أو عند انتهاء صلاحية جواز السفر، ومدة البقاء في كل زيارة 6 أشهر.

وأكدت الوزارة أن مواطني دولة الامارات حملة الجوازات الدبلوماسية والخاصة والمهمة والعادي لا يحتاجون إلى تسجيل سفر إلكتروني عند الوصول بسيارة أو حافلة أو قطار أو السفن السياحية إلى أراضي كندا.