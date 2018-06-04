مالية أبوظبي: صرف مكرمة مئوية زايد غداً

أصدرت دائرة المالية في أبوظبي، تعميماً لجميع الجهات والمؤسسات والشركات الحكومية، للبدء في صرف مكرمة مئوية زايد، اعتباراً من يوم غد 20 رمضان الموافق الخامس من يونيو 2018 وقبل عطلة عيد الفطر، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وأوامر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي.