هزاع بن زايد: الحفاوة التي استُقبل بها محمد بن زايد في موسكو تعكس مكانة الإمارات الكبيرة

أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي في أبوظبي، أن الحفاوة التي استُقبل بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في موسكو، والتوقيع مع الرئيس بوتين على شراكة استراتيجية بين البلدين، يعكسان مكانة الإمارات الكبيرة في العالم واحترامها وتقديرها.

وأضاف سموه، في تغريدات نشرها عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن زيارات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان التاريخية ترسّخ مسيرة حافلة بالإنجازات جعلت الإمارات في مصاف الدول المتقدمة، إذ دوّن سموه: «الحفاوة التي استُقبل بها الشيخ محمد بن زايد في موسكو، والتوقيع مع الرئيس بوتين على شراكة استراتيجية بين البلدين، يعكس مكانة الإمارات الكبيرة في العالم واحترامها وتقديرها، وإذ يواصل سموه مثل هذه الزيارات التاريخية، فإنه يرسّخ مسيرة حافلة بالإنجازات جعلت الإمارات في مصاف الدول المتقدمة».