ضبط المركبات منتهية الترخيص عبر كاميرات «عجمان دار الأمان»

أعلنت القيادة العامة لشرطة عجمان أنها سوف تبدأ بتفعيل خاصية ضبط المركبات منتهية الترخيص من خلال منظومة الكاميرات «عجمان دار الأمان» سعياً لتحقيق أهداف وزارة الداخلية الاستراتيجية المتمثلة بجعل الطرق أكثر أمناً.

وقال العقيد خالد محمد النعيمي نائب مدير عام العمليات الشرطية إن تفعيل خاصية ضبط المركبات منتهية الترخيص عبر منظومة عجمان دار الأمان جاء حرصاً من شرطة عجمان على تعزيز السلامة المرورية من خلال الحد من عدد المركبات منتهية الترخيص، مؤكداً أن المنظومة تغطي طرق الإمارة بكاميرات مراقبة عالية الدقة والوضوح.

وأضاف أن المنظومة ستقوم بتحرير المخالفات للمركبات منتهية الترخيص اعتباراً من تاريخ 01/‏‏07/‏‏2018، استناداً إلى المادة 22 من القانون الوزاري رقم (78) لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات الضبط المروري والتي يتم بموجبها فرض غرامة مرورية قدرها 500 درهم وأربع نقاط مرورية مع حجز المركبة لمدة 7 أيام.

ودعا نائب مدير عام العمليات الشرطية السائقين إلى تجديد ترخيص مركباتهم المنتهية في موعدها تجنباً للتعرض لأية مخاطر ناجمة عن انتهاء ترخيص المركبات في حالة الحوادث والتي يترتب عليها عدم تغطية شركات التأمين لتكاليف الحادث نظراً لانتهاء التأمين، مشدداً على ضرورة التزام السائقين بقواعد السير والمرور متمنياً السلامـة للجميـع.