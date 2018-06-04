محمد بن زايد: نقف مع أمن واستقرار الأردن

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة خلال اتصال هاتفي مع جلالة الملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة آخر التطورات في المنطقة إضافة الى سبل تعزيز العلاقات الأخوية.

واطمأن سموه من جلالة الملك عبدالله الثاني على الأوضاع في الأردن في ضوء الأحداث الجارية.. ودعا سموه الله عز وجل أن يحفظ المملكة الاردنية وشعبها الشقيق من كل مكروه ويديم عليهما نعمة الأمن والأمان والاستقرار.

وأكد سموه وقوف دولة الامارات العربية المتحدة مع المملكة الاردنية بما يصون أمنها ويحفظ استقرارها.

من جانبه أعرب جلالة الملك عبدالله الثاني عن تقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد على ما ابداه من مشاعر طيبة تجاه الاردن وشعبها.. متمنيا لدولة الإمارات وشعبها دوام التقدم والرقي في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".