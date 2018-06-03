شرطة أبوظبي تدعو إلى تسجيل الدراجات المائية اعتباراً من اليوم

دعت شرطة أبوظبي، أصحاب الدراجات المائية، إلى تسجيلها لدى مديرية ترخيص السائقين والآليات بقطاع العمليات المركزية «مجاناً»، اعتباراً من اليوم، لتعزيز الالتزام بمعايير وشروط السلامة .

وأوضحت شرطة أبوظبي، شروط تسجيل الدراجة المائية، حسب اللائحة التنفيذية الخاصة بترخيص وتأجير واستعمال الدراجات المائية لدى دائرة النقل، التي تتضمن توفير فاتورة شراء موثقة، وشهادة الإفراج الجمركي، في حال كانت مستوردة من الخارج، ووثيقة تأمين سارية المفعول لمدة 13 شهراً.

وأشارت إلى أنه في حال عدم توفر وثيقة ملكية، يجب مراجعة دائرة النقل للحصول على خطاب إلى سلطة الترخيص، يفيد بملكية الشخص للدراجة لغايات التسجيل، فيما حددت رسوم لوحة الأرقام بـ «60» درهماً.